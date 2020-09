Baja de coparticipación: El Gobierno porteño no descarta ir a la Justicia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evaluaba una respuesta a la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández, que dispuso la disminución de un punto de la coparticipación federal que recibe el distrito, y no descartaba la posibilidad de realizar una presentación judicial.



Así lo informaron a Télam fuentes del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que precisaron que la decisión del Gobierno nacional fue comunicada a Rodríguez Larreta pocos minutos antes del mensaje que ofreció el presidente Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



Larreta emitió por Twitter un breve mensaje en el que dijo "mañana (por hoy) me voy a referir al anuncio del Presidente".



También sostuvo que "en un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales".



Según se adelantó oficialmente desde la Nación, la Ciudad recibirá un punto menos del actual coeficiente del 3,5 que percibe por los fondos coparticipables y eso será destinado a la Provincia de Buenos Aires para la creación de un plan de fortalecimiento fiscal que será utilizado en parte para financiar un aumento salarial de los policías bonaerenses.



La reducción del porcentaje de la coparticipación a la Ciudad comenzó a discutirse entre los funcionarios porteños y nacionales a inicios de año en varias reuniones que se desarrollaron en Casa Rosada; no obstante las conversaciones se interrumpieron con el inicio de la pandemia del coronavirus.



Ya por entonces el Gobierno nacional pretendía rebajar en alrededor de un punto la coparticipación para el distrito porteño que, mediante un decreto, en 2016, del entonces presidente Mauricio Macri aumentó de 1,4 a 3,75 y que, posteriormente, se redujo a 3,5.



"Desde marzo que no hablábamos del tema de la coparticipación con Nación, pero la baja nos representará unos 35 mil millones de pesos menos del presupuesto, lo que es casi la mitad de los gastos actuales en materia de seguridad y justicia", precisaron las fuentes porteñas.



En tanto, adelantaron que "no se descarta" la posibilidad de llevar el reclamo en los tribunales para que sea la Corte Suprema de Justicia la que dictamine al respecto.