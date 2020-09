Reh: "En 7 o 10 días veremos los resultados del retroceso de fase"

Carina Reh, Secretaria de Salud de la Provincia, se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la ciudad de Paraná y Gualeguaychú.



Al respecto, en diálogo con Elonce TV, dijo que "la situación es variable en los días, en ambas ciudades. Vemos que se ha generado un pequeño descenso en la ciudad de Gualeguaychú en relación a días atrás. Vemos que lo de Paraná es bastante variable, lo que nos da un promedio de casos diarios que no arroja los resultados esperados. Venimos manteniendo un número similar de casos. Esto hace que se alcance un número de camas de pacientes moderados constante. Estamos permanentemente evaluando la situación de internación".



"En el Departamento Paraná estamos recibiendo alrededor de 250 muestras diarias o más. La mayor concentración de muestras está en el laboratorio central de Epidemiología. Seguramente al descenso de casos lo veremos en 7 o 10 días más. Hay que ver cómo va a resultar. Ahí vamos a poder decir si ha sido efectivo este retroceso a fase 3", resaltó.



Asimismo, manifestó que "cuando podamos hacer una evaluación de los 15 días de las medidas tomadas, veremos cómo seguir. Esperamos tener un resultado favorable para ver si es necesario mantener la situación, ser un poco más exigentes, si existe la posibilidad de liberar las actividades. Hay que empezar a pensar entre todos nuevas estrategias para que todas las actividades puedan funcionar, quizás en forma alternada. Hay que ver otra manera, volver a una normalidad que no es la que teníamos antes de la pandemia".



Sobre las camas de Terapia Intensiva, dijo que "no hemos disminuido el número de camas. Estamos entre un 70 y 75%. No hemos bajado de ese porcentaje desde hace varios días. No toda la ocupación de camas tiene que ver con pacientes covid-19. Esto es una alerta permanente porque si seguimos igual la situación se verá saturada en pocos días y no queremos llegar a esta situación".



"Hoy podemos adquirir el virus en cualquier lugar y por eso ante la presencia de síntomas hay que consultar al médico. Hay que tener el menor contacto posible con la familia y la gente en general hasta que sea evaluado por personal de salud. No se debe concurrir al lugar de trabajo. La consulta temprana es fundamental", finalizó. Elonce.com