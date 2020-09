Gobernadores condenaron accionar de la policía frente a la Quinta presidencial

Política Sector político y gremial repudió la protesta policial bonaerense en Olivos

expresó que "es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos. El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda", en un mensaje que publicó en la red social Twitter, en el que además agregó: "No es la forma ni el lugar. El diálogo es el camino"., al indicar: "Quiero expresar mi total apoyo al Presidente y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la vez que insto a los estamentos políticos a comprometerse en preservar la paz social y la institucionalidad democrática".En redes sociales, el mandatario fueguino agregó que "los reclamos que viene llevando adelante el personal de la Policía bonaerense deben encauzarse en el marco de las negociaciones y el diálogo, que es el camino que nos brinda la vida democrática para la resolución de los conflictos".También, expresó que "resulta inadmisible rodear con armas y patrulleros la Quinta de Olivos", por lo que manifestó su apoyo al Presidente, consideró que "es nuestra obligación defender la institucionalidad desde la democracia" y pidió: "Estemos unidos para que prime la Argentina del diálogo y los consensos".l, que expresó a través de Twitter: "Estoy convencido de que debemos apuntalar y no socavar las instituciones de la República y de la democracia que tanto nos costó conseguir. Mi total apoyo al Presidente para seguir propiciando el diálogo entre todos los sectores sociales".compartió en sus redes sociales el comunicado del Partido Justicialista Orden Nacional titulado "Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza", firmado por las autoridades partidarias.En ese documento, el Partido Justicialista repudió "con la misma firmeza la manipulación política de la protesta de un sector de la Policía Bonaerense, que están realizando quienes fueron gobierno durante 4 años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado".recordó que "los argentinos esperamos de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad, apego a las normas. Los mecanismos utilizados para la protesta desvirtúan la legitimidad del reclamo. La institucionalidad y el respeto a la democracia es siempre el camino", en su cuenta de Twitter.compartió su rechazo a las presiones de la policía bonaerense en un texto titulado "Democracia para siempre" que compartió en redes sociales y en el que expresó: "Los acontecimientos de las últimas semanas nos persuaden de que la Alianza Juntos por el Cambio y los poderes fácticos que la conducen desde las sombras no están dispuestos a permitir que el gobierno de nuestro presidente lleve adelante el programa comprometido en la campaña electoral".Y cerró con un llamamiento "a nuestra militancia les pedimos mantenerse alerta y activa, evitando caer en provocaciones que lleven a situaciones de violencia, y a quienes enarbolan demandas legítimas les decimos que hay un gobierno que pone un oído en el pueblo y cumpliremos nuestra consiga: hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria".expresó en redes sociales su "total apoyo al Presidente, a la Democracia y a las instituciones republicanas. El peronismo es y será siempre respetuoso y defensor de la voluntad popular", escribió.Tambiénopinó que "estamos viviendo en Democracia y es inadmisible que fuerzas de seguridad estén rodeando la residencia del presidente de la Nación con el fin de ejercer presión. Estas acciones socavan la institucionalidad del país" y su par de Río Negro, Arabela Carreras, consideró que "la visibilidad de los reclamos nada tiene que ver con protestar en la puerta de la Residencia de nuestro Presidente",expresó que "en plena vigencia de las instituciones democráticas, es inaceptable que las fuerzas policiales estén rodeando la quinta presidencial", al tiempo que su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, recordó que "la legitimidad de un reclamo nunca justifica violentar reglas institucionales y democráticas. Menos aún la miserable utilización que hace el poder real que gobernó el país para golpear a gobiernos surgidos del voto popular buscando recuperar privilegios".También, dijo que "rodear la residencia presidencial con móviles policiales y hombres armados" es un "acto repudiable" y a través de su cuenta de Facebook remarcó que "peticionar a las autoridades es un derecho constitucional, pero rodear la residencia presidencial con móviles policiales y hombres armados, se convierte en un acto repudiable, que atenta contra las instituciones democráticas".publicó en su cuenta de Twitter que "nunca un conflicto salarial puede superar los límites lógicos de la democracia, más allá de si el reclamo es legítimo o no. Por eso repudio la manifestación frente a la residencia de Olivos y me solidarizo con el Presidente".Además,escribió en su cuenta de Facebook: "Rechazo terminantemente la forma de reclamo de la policía Bonaerense y especialmente que lo hagan en la Quinta de Olivos. Más rechazo la negativa a dialogar con el propio Presidente de la Nación, tratando de imponer condiciones a la máxima representación democrática del país. Soy consciente de la situación y de legítimos reclamos en momentos difíciles, pero este no es el camino ".Por último,, aseguró que "todos tenemos derecho a manifestarnos y reclamar por mejores condiciones laborales pero la presencia de efectivos policiales en la quinta de Olivos solo deslegitima ese reclamo justo", al tiempo que su par de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, expresó su "más enérgico repudio por las manifestaciones en la Quinta Presidencial de Olivos y en la casa del gobernador Axel Kicillof".Télam.