"No podemos darnos el lujo de no tener temporada", dijo Lammens

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, sostuvo que, pese a la pandemia de coronavirus, habrá temporada de verano en Argentina.



"Quiero aclarar que estamos pensado en que haya temporada de verano, distinta de los veranos anteriores, con protocolos, sin grandes aglomeraciones y con recaudos en el transporte", indicó Lammens.



Y añadió: "Muchas provincias dependen en gran medida del turismo, no podemos darnos el lujo de que no haya temporada; creo que vamos a llegar con una situación epidemiológica mejor de la que estamos ahora".



Respecto a la propuesta del intendente de Pinamar, Martín Yeza, de modificar la fecha de la temporada y realizarla desde noviembre a abril, consideró: "Me parece difícil porque hay argentinos que tienen obligaciones laborales".



En cuanto a los vuelos, Lammens dijo: "Estamos trabajando para que vuelvan lo antes posible; el ministro de Transporte dijo que la idea es que regresen en octubre; el contagio no se da arriba del avión".



"La situación de la industria aerocomercial es crítica en el mundo, sabemos que Argentina tiene que reforzar su conectividad y estamos trabajando para que vengan más aerolíneas", agregó en diálogo con Cadena 3.



Por otra parte, señaló que se aprobó una asistencia para los empresarios hoteleros. "A través de un crédito del BID de 40 millones de dólares sacamos un plan para asistirlos con el pago durante seis meses de un salario mínimo vital y móvil por cada empleado".