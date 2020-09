Abogados protestaron por la suspensión de plazos procesales en la Justicia

Institucionales Abogados presentaron un plan de trabajo al Superior Tribunal de Justicia

Abogados se manifestaron este miércoles frente a Tribunales de Paraná en reclamo a la disposición del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que estableció un receso judicial extraordinario por razones sanitarias y resguardar la salud de los trabajadores y la ciudadanía. Además de la suspensión de plazos procesales, administrativos y de perención y caducidad con prestación mínima de servicio."La resolución dictada por el Superior Tribunal la semana pasada dispuso para los departamentos Paraná y Gualeguaychú un receso extraordinario con suspensión de plazos, y no es el primero del año porque ya hubo en marzo, abril, julio, después la feria judicial de invierno", explicó ael abogado Fernando Quinodoz."Ya perdimos unos 50 días hábiles judiciales en lo que va del año", sentenció al argumentar: "Necesitamos que los plazos se rehabiliten porque el plazo procesal es el corazón del proceso, y no avanza si no hay plazos"."Están dadas las condiciones para seguir trabajando como lo hacíamos hasta hace diez días atrás, presentando escritos en forma remota, con audiencias y a través de plataformas virtuales porque los juzgados siguen trabajando", aseguró el letrado."No tiene sentido la suspensión de plazos, porque en definitiva lo que determina es una demora en la resolución de los procesos para brindar una respuesta, favorable o desfavorable, a las pretensiones de los justiciables", acusó Quinodoz al argumentar que "la demora implica para los justiciables que esperan una resolución, una demora de meses de retraso en la resolución de su proceso y a los abogados nos dificulta el ejercicio de la profesión porque implica demoras en la regulación de honorarios, que tienen naturaleza para los abogados"."La rehabilitación de los plazos no modifica en nada porque casi no venimos a Tribunales excepto para retirar algún oficio con turno previo", reiteró el letrado y apuntó: "No tiene sentido la suspensión de plazos procesales y esperamos que a partir del lunes se rehabiliten".