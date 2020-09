Stratta: "Se monitorea permanentemente el comportamiento del sistema sanitario"

La vicegobernadora Laura Stratta, quien cumple con el aislamiento en su hogar junto a su familia luego de haber sido diagnosticada de Covid ? 19, consideró que la pandemia "es una etapa que nos ha interpelado porque teníamos otros proyectos para trabajar, otros procesos para transitar. Pero creo también que la sociedad entrerriana y argentina ha mostrado una enorme solidaridad, una enorme empatía y a pesar del cansancio, entendemos que cuando nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a otros", realzó.



"Han sido meses muy duros, pero también de mucho trabajo, y de muchas horas puestas al servicio de sostener la Provincia, la credibilidad de la gestión, y de sostener un discurso que pueda dar cuenta de lo que venimos haciendo, de los sectores a los que venimos acompañando", apuntó Stratta.



Afirmó que desde el Gobierno de Entre Ríos "hay comprensión hacia los sectores que la vienen pasando mal" y en ese sentido, hizo notar: "Lo que tratamos de explicar siempre es que las decisiones que hemos ido tomando en el marco de este contexto de pandemia, han sido las que creímos que eran las adecuadas para no repetir las historias que vimos muchas veces por televisión, con hospitales colapsados, personas que morían sin posibilidad de atención, ahí está la diferencia", subrayó.



Para Stratta "lamentablemente a veces cuesta poder cuantificar cuántas vidas preservamos en estas circunstancias, pero me parece que pasa por entender que no son decisiones caprichosas sino un proceso que necesitamos transitar para poder atender a todos en caso de que así lo necesiten".



En otro orden, la Presidenta del Senado entrerriano se refirió al aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente hasta el 13 de septiembre en la ciudad de Paraná y su área metropolitana como así también en la ciudad de Gualeguaychú.



Tras señalar que la definición de volver a tomar medidas más restrictivas en estas localidades se debió "a un alerta emitido por el sistema sanitario - no sólo hablando de camas, respiradores, terapia intensiva sino también del recurso humano que viene agotado y dando batalla, poniendo lo mejor de cada uno" - la Vicegobernadora adelantó que se realiza un "seguimiento de la evolución" de estas medidas.



"Vamos a seguir de cerca el monitoreo para que podamos tomar una decisión justamente en función de lo que vamos viendo, no solamente en cuanto a cantidad de casos, sino respecto a la respuesta que desde el sistema sanitario tenemos", puntualizó.



"Aquí lo que se está priorizando es que podamos atender a todos entendiendo que hay un cansancio social muy grande, que hay un circuito económico que no está funcionando bien, pero justamente estamos privilegiando el poder atender y priorizar la salud y la vida", destacó luego la Vicegobernadora en declaraciones radiales.



Y a modo de mensaje a la sociedad entrerriana, expresó que desde el Gobierno "estamos pensando permanentemente en lo que podamos hacer no sólo para acompañar a los sectores que tradicionalmente el Estado viene acompañando que son sujetos de nuestras políticas sociales, sino también a los sectores como el comercio, el turismo, el gastronómico, entre otros con dificultades", enumeró.



Madurez política, diálogo y agenda conjunta



Para la Vicegobernadora entrerriana la situación pandémica que hoy atraviesa a nuestro país y al mundo convoca a quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas "a ser muy responsables a la hora de la convivencia democrática", en pos de "priorizar cuáles son los intereses del conjunto que siempre tienen que estar por encima de los intereses individuales, sectoriales y electorales".



"Tiene que haber mucha madurez, responsabilidad, un orden de prioridades y una agenda conjunta", manifestó Stratta e hizo hincapié en la herramienta del diálogo para llevar adelante este proceso: "El diálogo político y el diálogo social son muy importantes; y la capacidad de escucha que desarrollemos como dirigentes es fundamental en esta etapa. No cerrarnos y quedarnos en posiciones fundamentalistas sino poder encontrarnos en un contexto de pandemia que nunca antes vivimos. La interpelación es a que seamos solidarios y empáticos", subrayó.