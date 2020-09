Tomas de tierra: Frederic dijo que "es necesario que se realicen las denuncias"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo hoy que las tomas de tierras son "ilegales", pero advirtió que los usurpadores no deben ser considerados delincuentes por el contexto del déficit habitacional."El rol de la Justicia es central", explicó Frederic respecto a la toma de terrenos en distintas zonas del conurbano bonaerense, y manifestó que desde el Poder Judicial "en los últimos meses se han resuelto en la inmensa mayoría de los casos".En declaraciones radiales, expresó que la Justicia es la que determina "el desalojo o la custodia" de los territorios tomados e informó que "en ningún caso" hasta el momento el Poder Judicial dispuso "desalojos", pero sí "la custodia" de estas tierras".Ante la consulta sobre los supuestos casos de negocios inmobiliarios en las usurpaciones de tierras, Frederic respondió que "es necesario que se realicen las denuncias judiciales" desde donde se "habilita la investigación de los hechos y se determina veracidad jurídica" para "no crear un clima que pone sombras sobre cualquiera", planteó la ministra.Según explicó la ministra, el conflicto de la toma de terrenos se da en el contexto del déficit habitacional, el cual alcanza a "unas 4 millones de personas".Por su parte, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró que el Gobierno debe evitar todas las tomas de tierras y señaló que "hay que buscar una salida institucional" que se desarrolle "a través del Estado"."Hay que buscar una salida institucional. Las tomas no son propicias para los procesos de urbanización porque después es mucho más costoso urbanizar sobre una toma", expresó Larroque en declaraciones radiales.El ministro bonaerense sostuvo que "la situación de las tomas no es muy distinta a lo que sucedía el año pasado o el anterior", pero remarcó que ahora "se ha convertido en un tema de la agenda pública".También aclaró que "una cosa es el problema del hábitat y otra son las tomas": "Las tomas se tienen que evitar en la medida de lo posible y el Estado tiene que actuar para solucionar el problema que subyace que es el problema habitacional"."El tema del hábitat es un problema estructural en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires. Hay que producir el suelo urbanizable", manifestó.Larroque respaldó el trabajo que realiza en esta materia el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien está siendo muy criticado por las organizaciones sociales."Lo que hace Berni es evitar que se hagan nuevas tomas. Hay tomas anteriores", sostuvo; en tanto que consideró que "nadie toma un terreno en términos individuales"."Siempre hay algún tipo de organización en la toma de tierras, a veces esas organizaciones tienen fines delictivos. Hay organizaciones sociales que por, la precariedad que viven muchas familias, buscan una salida si el Estado está ausente. En los próximos días vamos a presentar un plan de Hábitat", adelantó Larroque.