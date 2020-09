Bordet destacó creación de polo tecnológico para capacitación laboral de jóvenes

El gobernador Gustavo Bordet compartió virtualmente con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el lanzamiento del Polo Binacional Educativo, Científico y Tecnológico, de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y destacó que "permitirá capacitar a nuestros jóvenes, de manera tal que puedan acceder al mercado laboral".



Este lunes, en la Delegación Uruguay de la CTM de Salto Grande, tuvo lugar el lanzamiento de este polo que apunta a desarrollar las potencialidades de la región en materia de tecnología, producción y formación, articulando los sectores productivos, gubernamentales y académicos.



También participaron en forma presencial o remota; los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, y de Uruguay, Francisco Bustillo; el presidente de la Delegación Uruguaya, Carlos Albisu; el titular de la Delegación Argentina de la CTM, Luis Benedetto; el embajador argentino en la República Oriental del Uruguay, Alberto Iribarne; el canciller de la República Oriental del Uruguay, Carlos Enciso; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes. A ellos se sumaron la vicegobernadora Laura Stratta: el senador nacional Edgardo Kueider; la diputada nacional Mayda Cresto, y el vicepresidente de la Delegación Argentina de la CTM, Juan Domingo Orabona, entre otros.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador Bordet saludó al presidente Lacalle Pou y a las restantes autoridades, y luego resaltó el hecho de poder participar en el lanzamiento del Polo Binacional Tecnológico, Científico y Educativo "que significa una enorme oportunidad y cumple con los principios nacionales de 1946, donde no sólo se trataba de generar energía, sino también desarrollo regional".



"He vivido toda mi vida en la región de Salto Grande y tengo un profundo compromiso con esta región, con la integración", continuó diciendo el primer mandatario entrerriano y remarcó que "este polo tecnológico, científico y educativo pueda instalarse en una zona binacional representa un enorme paso en la integración de los dos países".



Luego afirmó: "Lo charlaba con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre la importancia que tiene para nuestra provincia, y nuestra región, poder contar con un polo que nos pone de frente al desafío de las sociedades modernas, al desafío que implica poder estar actualizados con las nuevas enseñanzas, con los nuevos métodos, para poder formar y capacitar a nuestros jóvenes, de manera tal que puedan acceder al mercado laboral".



"Es una gran oportunidad y esto nos obliga a redoblar el compromiso permanente que tenemos con la región de Salto Grande en otros aspectos que tienen que ver con la navegabilidad del río Uruguay. El Comité para la Hidrovía Río Uruguay está cumpliendo hoy 10 años y está más fuerte que nunca", indicó y acotó: "Me tocó ser parte también de aquella gesta donde intendentes argentinos y uruguayos pudimos trazar lineamientos para el dragado del río que hoy se ha concretado hasta Concepción del Uruguay y Paysandú, y tenemos que ir más allá", apuntando a la ejecución de obras que posibiliten la navegación hacia el norte.



Finalmente, Bordet señaló: "Desde la provincia de Entre Ríos remarco en esta oportunidad el compromiso firme de seguir trabajando en ese sentido, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para lograr estos objetivos".



Al hacer uso de la palabra, el titular de la Delegación Argentina de la CTM, Luis Benedetto, saludó a las autoridades y luego destacó que el polo "no es sólo para la academia, sino también para la producción" y que "las nuevas tecnologías han venido para quedarse".



"Una vez más debemos remarcar el concepto de binacionalidad que hoy hemos puesto en valor y apuntamos a que sea el mejor como creyeron quienes iniciaron este complejo", sostuvo el funcionario. Y tras ello señaló que si bien el desafío es muy grande, cuentan con el acompañamiento del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Bordet para llevar adelante acciones que apunten al desarrollo, como el polo binacional.



A continuación indicó: "No sólo debemos pensar en este polo, sino en muchas más acciones. Hoy podemos decir que a algunas ya la hemos llevado adelante, como un programa educativo que estamos haciendo en ambas márgenes".



Por último, Benedetto agradeció nuevamente el acompañamiento "que para nosotros es muy importante" y bregó porque sea permanente por parte de las autoridades y de toda la comunidad académica, científica y productiva.



A su turno, el presidente de la Delegación Uruguaya, Carlos Albisu, sostuvo que "es un gusto poder juntar a todos aquí", puesto que "no es un día más" para la CTM y remarcó que los pioneros, allá por 1946, pensaron en la producción de la energía para la región, "pero sobre todo tenía un cometido que era el desarrollo regional, la integración y la navegabilidad".



"Hoy, con el lanzamiento de este polo educativo, científico y tecnológico, estamos haciendo honor a aquellos que pensaron en esta gran obra, estamos fortaleciendo lo que es la región", afirmó el funcionario y luego sostuvo que debido a la pandemia de Covid "tenemos que estar a la altura de las circunstancias, prepararnos y aggionarnos a esta realidad. Hay trabajos que están cambiando y este polo viene para ayudar en eso". En ese marco, mencionó que se ofrecerán cursos cortos para salidas laborales rápidas.



Más adelante, mencionó Albisu que "junto con Luis Benedetto y Gustavo Bodet allá por fines de abril empezamos a hablar sobre esta posibilidad y fue realmente dándose más rápido del o que pensábamos. Hoy hay tres universidades argentinas y dos uruguayas que van a ser parte de este polo que no queda solamente en la academia porque también de alguna manera va a haber una incubadora tecnológica y aceleradoras. Ya hay más de seis empresas internacionales que quieren estar y formar parte de este polo".



"El año pasado se empezó con una renovación de Salto Grande, que es a 30 años y con una inversión de 1.500 millones de dólares que asumen los dos países, y vamos a estar preparando muchos de los jóvenes que van a ser parte de esa renovación en territorio", comentó y finalmente señaló: "Va a haber un antes y un después en la región. Esta es la integración que buscamos, este es el desarrollo regional que soñaron los pioneros pero que sabemos que es reclamo que está en ambas orillas".



La propuesta



En una primera etapa, el polo contará con un centro de capacitación y entrenamiento, dedicado a la formación y práctica profesional, y un Museo Tecnológico de Cuarta Generación que estará orientado a energías renovables. Se trata de una propuesta innovadora que vincula tecnología, realidad aumentada y nuevas alternativas en materia educativa y de acceso al conocimiento.



Cabe mencionar que entre este lunes y el miércoles, tendrán lugar una serie de charlas, capacitaciones y talleres destinados a distintos públicos: emprendedores, empresas, universidades, cámaras de comercio y producción, estudiantes, funcionarios públicos y público en general.