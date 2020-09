Covid19: Prorrogan adicionales especiales a personal en funciones

El gobierno provincial, mediante decreto 1377, prorrogó hasta el 20 de septiembre los adicionales especiales asignados al personal de distintas reparticiones abocados a tareas que tienen que ver con el Covid.



La medida incluye a personal de salud; de Policía; del Servicio Penitenciario; de comedores escolares y comunitarios; de hogares dependientes de la provincia de Paraná, Colonia Ensayo y Concordia; y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.



En el texto se aclara que la percepción de los adicionales especiales estarán condicionadas a la efectiva prestación del servicio, que será certificado por la autoridad máxima de cada dependencia.



Las bonificaciones que se prorrogaron son:







- Aumento del 50 por ciento del Adicional de Riesgo (códigos: 201, 210, 212, 214, 226 y 238), exclusivamente para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área.







- Incremento del 20 por ciento de las becas de residentes de salud.







- Para el personal activo de la Policía de la provincia afectado a atender el ASPO Y ASLO un estímulo de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable consistente en el 50 por ciento del código de liquidación 181 Riesgo y Peligrosidad.







- Para el personal activo de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable, consistente en la suma 3.500 pesos mensuales.







- Para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio; al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del hospital Fidanza, de Colonia Ensayo; y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, de Concordia, una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente 3.500 pesos mensuales.







- Para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de 3.500 pesos mensuales y proporcionales.