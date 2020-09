La Renta Básica Universal "está en discusión": Quiénes podrían cobrarla

Foto: IFE y ATP

La situación del coronavirus en Argentina

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la implementación de una Renta Básica Universal en el país y sostuvo que la iniciativa "está en discusión".Raverta comunicó que ya existe un "ingreso universal para los menores de 18 años y mayores de 65", por lo que "hay una discusión sobre población económicamente activa" "Hay quienes están en mejores y peores condiciones para incorporarse al mercado de trabajo. Hay un porcentaje de personas a las que les va a costar más", destacó la titular de ANSES en diálogo conEn este sentido, la ex ministra de Desarrollo Social Bonaerense, deslizó quiénes podrían recibir la Renta Básica Universal, en el caso de que sea aprobada. "A partir de los 18 y hasta los 24 años, los argentinos y argentinas tienen que optar por formarse y me gusta pensar y suponer que vamos hacia una Argentina en donde esa franja etaria también tiene que estar cubierta", analizó."El Gobierno lanzó en estos meses de aislamiento social medidas como el IFE o los ATP. Es una gestión que piensa en cómo llegar a todos los argentinos", sostuvo.Por otro lado, la directora ejecutiva de la Anses aseguró que el Gobierno empleó la cuarentena con el propósito de "ganar tiempo" porque busca que "ningún argentino se quede sin atención" en el sistema sanitario."En los meses de cuarentena ganamos tiempo para duplicar el número de camas de terapia intensiva en el sistema de salud, al que encontramos en una situación muy difícil. El objetivo es atender a todos", subrayó.Por otra parte, la titular de ANSES afirmó que "la mayoría de los argentinos se cuidan y respetan" las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus y consideró que "ese esfuerzo colectivo deber ser puesto en valor"."La mayoría de los argentinos nos estamos cuidando. Somos más los que lo hacemos que quienes no actúan de esta forma. Hay una gran consciencia y eso lo debemos poner en valor", señaló Raverta.La funcionaria estimó que las imágenes de "relajamiento" ante las recomendaciones de distanciamiento social "no representan toda la realidad"."Nunca hay que generalizar. Hay gente que se relajó, pero mucha otra que no. Eso es lo que debemos destacar en estos momentos tan delicados. El esfuerzo colectivo deber ser puesto en valor", remarcó Raverta.