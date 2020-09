Garcilazo: Esta semana hubo "cierto nivel de estabilización de casos", dijo

El funcionario expresó su preocupación porque "observamos un incremento de los casos moderados y graves en los departamentos Paraná y Gualeguaychú. Nosotros teníamos aproximadamente 10 pacientes en terapia intensiva, después pasamos a 20, 30, y hoy tenemos aproximadamente 40 pacientes".En este sentido, dijo que en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, "donde ya hay circulación comunitaria, si bien todavía hay camas disponibles existe la preocupación de que colapse el sistema de salud, porque este virus ha generado colapso no sólo sanitario sino de muchas otras actividades también".El director señaló que "hemos visto por lo menos en esta última semana cierto nivel de estabilización en los casos y eso nos da nosotros un poco de esperanza, aunque con este virus nunca puede estar cien por ciento tranquilo".Indicó que "el 20 por ciento de los casos muchas veces requieren internación, no todos los pacientes son mayores de 60 años y muchos cuadros de neumonía requieren a veces oxígeno y no llegan hasta la terapia, pero también requiere internación. Esos cuadros también hay que tenerlos en cuenta".Agregó que "a la pandemia hay que ir monitoreandola y es muy importante la detección temprana de los conglomerados, de la circulación comunitaria, para poder preventivamente tomar acciones antes de llegar al colapso. Tomar un tiempo y ver cómo evoluciona y muchas veces volver a retomar".