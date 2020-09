Trotta: "No es el momento para regresar" a clases en las escuelas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió hoy que durante la cuarentena los alumnos tienen "un bajo nivel de continuidad educativa y pedagógica".Asimismo, aseguró que "no es el momento para regresar" a las clases en las escuelas por la situación epidemiológica del país ante la pandemia de coronavirus y remarcó que sigue trabajando con todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, en la propuesta de "promotores educativos" y la entrega de 6.500 notebooks para los alumnos que no hayan podido continuar con sus estudios.El funcionario nacional se expresó de este modo en referencia al encuentro que mantuvo con su par porteña, Soledad Acuña, quien sostiene la necesidad de reabrir espacios digitales en las escuelas públicas para unos 6.500 chicos que perdieron contacto con los docentes durante la cuarentena por la falta de tecnología.El titular de la cartera educativa precisó que con la Ciudad "se está hablando sobre los alumnos que han tenido un contacto nulo con los docentes".En ese sentido, el integrante del Gabinete detalló que hay "un millón de estudiantes" en el país que desde el 16 de marzo "han tenido un contacto inferior (de dos o tres veces por mes con la escuela) o no han tenido contacto".Trotta, precisó que desde el inicio de la cuarentena los estudiantes "tienen un bajo nivel de continuidad educativa y pedagógica", pero explicó en radio en Rock and Pop que cada jurisdicción toma medidas puntuales.A la vez, lamentó que en "San Juan y Santiago del Estero se suspendieron las clases presenciales por la realidad epidemiológica".