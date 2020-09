Gobierno nacional fijó cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero

A través del Decreto 721/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el Ejecutivo nacional dispuso que "en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo", se apunta la norma publicada este viernes.



Para garantizar que el cupo se cumpla "se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero".



"Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos", se indica en el texto oficial.



Además, se destaca en el Decreto que "si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos".



Para que el cupo se pueda completar, en el Decreto se establece que se crea un registro para que "en forma voluntaria" se puedan anotar todas las personas travestis, transexuales y transgénero aspirantes a trabajar en el sector público nacional.



"En dicho Registro deberán constar los perfiles laborales de las personas inscriptas en el mismo y se pondrá a disposición de las Jurisdicciones y Entidades, las que deberán informar al Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad, los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles", se apunta.



La cartera a cargo de Gómez Alcorta deberá efectuar un seguimiento de la cantidad de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero sobre los totales de cargos de la planta permanente y transitoria y el total de los contratos existentes del Sector Público Nacional.