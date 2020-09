Senado aprobó por unanimidad proyectos para prevenir el grooming y ciberdelito

El Senado dio media sanción esta tarde, por unanimidad, una serie de proyectos que fueron consensuados para crear el Programa Nacional de Prevención del Ciberacoso y para incorporar a la Ley de Educación Nacional los conceptos de ciberdelitos, ciberacoso y protección de datos personales en redes sociales



El Programa de Prevención contra el Grooming o Ciberacoso tendrá como objeto prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto, con el fin de que obtengan material de información, prevención y capacitación.



El texto también establece la creación de una página web con información referida al grooming o ciberacoso y al uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, destinada a la población en general y a la comunidad educativa en particular.



En tanto, el segundo proyecto incorpora en los contenidos curriculares de la Ley 26.206 de Educación Nacional los conceptos de ciberdelitos, ciberacoso o acoso virtual y la necesidad de proteger los datos personales en las redes sociales, así como en los canales informáticos a los que las niñas, niños y adolescentes tienen acceso.



Al tomar la palabra como miembro informante, el senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, consideró que "en esta pandemia estamos ante una nueva realidad, la dependencia a la conectividad nos hace vulnerables por la lógica de muchas plataformas que están al alcance de nuestros hijos y es muy difícil encontrar la manera de regularlas".



El legislador consideró que "no se puede caer en la tecnofobia", pero aclaró que la "realidad va a la velocidad de la tecnología que no para y es vertiginosa".



"Este proyecto se enfoca particularmente en el grooming y entendemos que debemos hacer una campaña nacional al respecto", sostuvo y advirtió que el ciberacoso muchas veces da inicio a otros delitos como la trata de personas.



La senadora de Juntos por el Cambio, María Belén Tapia, consideró, a su turno, que "las cifras sobre el grooming son alarmantes" e informó que "las denuncias aumentaron un 30% en épocas de confinamiento y constituyen la tercera forma de violencia contra niñas y niños".



En tanto, la senadora oficialista por Catamarca, Inés Blas, dio cuenta del segundo proyecto y explicó que "la escuela debe ser formadora de nuevos ciudadanos que vivan en esta era de la información con herramientas que los protejan".



"Es primordial que desde la escuela se contribuya a concientizar sobre los peligros a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes en redes sociales, y recibir orientación y herramientas para navegar en entornos seguros", subrayó.



Por su parte, la senadora radical Silvia Elias de Pérez destacó que "El grooming es el acoso sexual virtual sobre niños, niñas y adolescentes realizado por un adulto que trata de conseguir foto o videos para extorsionar y así ocurren historias dramáticas". "Según informes, el 70% de los padres desconoce esta problema", agregó.



Acto seguido, los senadores también dieron media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que busca la aprobación del Acuerdo Constitutivo del Banco Asiático De Inversión en Infraestructura (BAII) y el ingreso de la Argentina, con carácter de miembro no regional.



"A los argentinos, que venimos de una situación compleja y de lograr un extraordinario acuerdo con los bonistas que nos da un respiro, tener acceso a bancos con bajas tasas sin condicionalidades para financiar el desarrollo es un elemento muy importante", explicó el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, titular de la comisión de Relaciones Exteriores.



A su turno, el legislador de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, dio cuenta del acompañamiento de su bloque a la iniciativa, que consideró establece "otro organismo multilateral como fuente de financiamiento. Son créditos, que tanto nos hace falta, para invertir en obras y servicios".



Esta institución financiera multilateral comenzó a funcionar en el año 2016 por iniciativa de la República Popular China, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico sustentable, crear riqueza y mejorar la conectividad en infraestructura, promoviendo la cooperación regional con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo.



DNU de Telecomunicaciones

El Senado debatirá también una serie de DNU dictados por el Poder Ejecutivo, con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.



El DNU de Telecomunicaciones declara servicio esencial a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y congela las tarifas de la telefonía fija, celular, internet y televisión paga Además, establece que cualquier aumento tarifario deberá ser autorizado por el Gobierno nacional.



El decreto congeló hasta el 31 de diciembre las tarifas de televisión por cable, telefonía móvil e internet en el marco de la pandemia, al tiempo que estableció que "los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia".



Los senadores también debatirán el DNU 636/20, que dejó sin efecto al 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.



Asimismo el Senado votará también el dictamen que aprueba el modelo de la oferta de canje de deuda emitida bajo legislación extranjera, tras el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de la reestructuración del 99% de esas obligaciones con acreedores externos. Capitales alternas El oficialismo incluyó en la agenda de la sesión el proyecto sobre capitales alternas enviado en febrero pasado por el Poder Ejecutivo con el fin de "descentralizar" la administración pública.



La iniciativa propone declarar capitales alternas a 24 ciudades de cada jurisdicción del país, para realizar de allí reuniones de Gabinete con autoridades de cada provincia, en un intento por favorecer el trabajo de carácter federal, al tiempo que abre la posibilidad de trasladar de forma temporaria o definitiva dependencias públicas a esos territorios.



El texto dispone que el jefe de Gabinete de Ministros convocará las reuniones de trabajo del programa Gabinete Federal con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de las reuniones.



Los senadores también le dieron ingreso formal a 29 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes juzgados de todo el país.