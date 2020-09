"Es muy importante seguir cuidándose y ejercitar la solidaridad", afirmó Stratta

Política La vicegobernadora Stratta confirmó que también tiene coronavirus

Batalla contra el virus

Aislaron a colaboradores

Continuar el trabajo

Ejercitar la solidaridad

El virus en la provincia

Frente de batalla

La vicegobernadora Laura Stratta confirmó este miércoles que tiene coronavirus y se encuentra aislada. Stratta recordó a la ciudadanía, la importancia de "quedarse en casa para cuidarse y cuidar a los demás, porque el virus está llegando a muchos rincones de nuestra provincia".En una entrevista con Elonce TV, resaltó que no tiene síntomas y se encuentra en buen estado de salud. Además, la vicegobernadora comentó que se sigue monitoreando permanentemente cómo responde el sistema sanitario y el estado del recurso humano."Por nuestro trabajo, estamos expuestos a que esto pudiera suceder. Ayer, me confirmaron el diagnóstico y en el mismo momento lo comuniqué. Me parece importante por nuestro rol institucional, poder hacerlo y también hablé con las personas que tuve contacto estrecho en las últimas 48 horas", dijo la vicegobernadora y agregó que "", señaló.", recomendó.En referencia al personal que debe salir a trabajar, a los trabajadores esenciales, Stratta solicitó "", sostuvo la vicegobernadora que permanece aislada tras confirmar que tiene coronavirus.Laura Stratta indicó a, pero también se debieron aislar por prevención", explicó ay seguimos conectados continuamente con el equipo de Gobierno y, con el Gobernador".Incluso, la vicegobernadora, mencionó que "ayer, no estuve en la sesión del Senado, y me reemplazó el vicepresidente, Daniel Olano, pero la sesión se llevó a cabo con los temas que estaban para tratar", remarcó Stratta sobre el trabajo en la cámara alta provincial.Además, se "sigue monitoreando permanentemente cómo responde el sistema sanitario, el estado del recurso humano, y"Es muy importante que sigamos cuidándonos y ejercitar la virtud de la solidaridad y de la empatía. Cuando se tomóy no solamente por la cantidad de camas ocupadas, de respiradores o de unidades en las terapias intensivas; sino también, porqueAl respecto, remarcó que "ejercitar la solidaridad y la empatía porque cuando nos estamos cuidando, también cuidamos a otros, dijo y agregó: "apelamos a que las personas que no necesitan salir, que se cuiden, que se queden en sus casas yEn referencia al aumento de casos de coronavirus en el territorio entrerriano, la Vicegobernadora indicó que "no solamente se observa la cantidad de casos, sino también la respuesta que tiene el sistema sanitario puede dar en el marco de este aumento y por eso,", resaltó Stratta y sostuvo que "además,