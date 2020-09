Bordet: "Estamos pensando en la pospandemia y habrá un Estado presente"

En el encuentro con el Presidente "hubo medidas de seguridad y protocolos estrictos"

Tras confirmarse que es positivo de covid-19, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dialogó con el programa, de. Contó cómo lleva el aislamiento, por qué se decidió volver a la fase 3 y pidió a los entrerrianos "seguir cuidándose".Transito la enfermedad en aislamiento. Sigo trabajando a full, con los medios que hoy electrónicamente están a nuestro alcance, pero empapado permanentemente de los asuntos de gobierno y siguiendo con la agenda que teníamos prevista. Seguimos con las reuniones virtuales con funcionarios de gabinetes, intendentes y funcionarios nacionales. Me estoy cuidando mucho, siguiendo todo lo que el médico me prescribe para que no se agrave el cuadro".Contó que "la prescripción es igual para todos los casos,. Se hace un testeo posterior para evitar cualquier tipo de contagio que pueda surgir".Habló también sobre cómo afectó el covid-19 al gabinete y aseguró que "el virus actúa de esta manera. Cuando ingresa a un lugar automáticamente produce contagios de manera masiva.".Para no contagiar a otros estamos haciendo el aislamiento. Estamos acostumbrados a trabajar en equipo, en reuniones, y podemos seguir haciéndolas de manera virtual. Siempre prefiero lo presencial, pero somos personas que estamos expuestas al virus por el tipo de trabajo que tenemos", dijo.Respecto a la situación que se vive actualmente en la provincia, expresó que "Hay un pico en el nivel de contagio que hace que en las ciudades donde hay circulación comunitaria de manera muy activa, como en Gualeguaychú y Paraná, tengamos que tomar medidas para restringir la circulación de personas y evitar aglomeraciones para que el sistema sanitario no colapse".", señaló el gobernador aHay personas que no están expuestas, o porque no están trabajando, o porque el tipo de trabajo no le genera esa exposición. Y es ahí donde tenemos que evitar circular innecesariamente, evitar aglomeraciones, evitar que los contagios que se han hado todos por reuniones que se han realizado y desde ahí se han ido contagiado sucesivamente a otras personas.", expresó.El gobernador dijo que "Entiendo que hay sectores que se ven perjudicados, como por ejemplo, la gastronomía y los gimnasios. La verdad que también me duele muchísimo que no se puedan desarrollar las actividades, peor estamos en una pandemia inédita, que ha golpeado el planeta entero y tenemos que tomar estas medidas de precaución para evitar contagios mayores".Ansió que ", como el sector turismo que desde que empezó la pandemia no ha podido trabajar, o el transporte de larga distancia. Pero esta es una circunstancia excepcional que nadie elige que le toque. Nosotros que tenemos que tomar decisiones tenemos que hacerlo priorizando la salud de la población"., para la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Respecto del encuentro que mantuvo con el presidente de la Nación, Bordet subrayó: ", usamos todo el tiempo alcohol en gel, usamos tapabocas, nunca estuve a menos de dos metros de distancia del Presidente, o sea que el riesgo de poder generar contagio fue mínimo".Mencionó que se han comunicado con él, "desde el gabinete nacional, gobernadores, intendentes, dirigentes políticos de la oposición, del oficialismo, amigos y muchísimas personas que no conozco pero que me han transmitido sus buenos augurios, sus buenos deseos; les agradezco mucho porque eso a uno le da energía, le da fuerzas., provincial, municipales y nacional que también va a estar acompañando. No vamos a permitir que quienes ha padecido más la crisis tengan dificultades para poder retomar normalmente sus actividades y vamos a estar acompañándolos. Tenemos un gobierno que siempre ha dialogado, que siempre ha estado con las puertas abiertas, hemos aceptado las críticas y muchas veces hemos corregido los errores que nos han marcado. En este sentido,que nos dividan inútilmente", manifestó por último el primer mandatario entrerriano.