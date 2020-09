"Un país sin industria es un país sin trabajo y sin futuro", afirmó Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "un país sin industria es un país dependiente, sin trabajo y sin futuro en los tiempos que vivimos", al encabezar el acto por el Día de la Industria, en el centro de operaciones de la empresa Sinteplast, en el partido bonaerense de Ezeiza, donde anunció una serie de medidas económicas para impulsar el desarrollo de ese sector."Promover la producción, el trabajo y las exportaciones para que entren divisas a la Argentina, ayudar a los que invierten y trabajan, y nunca olvidar a los que peor están son las formas para que la sociedad progrese", destacó el mandatario, que estuvo acompañado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.También participaron del acto el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.Respecto de la situación de la industria nacional, el Presidente explicó que "en la Argentina que soñamos queremos que las empresas se construyan con dedicación, con esfuerzo, reinvirtiendo, dando trabajo y exportando", y reflexionó: "La economía fundada en la especulación financiera no sirve. En el capitalismo que tenemos que construir la industria es central, con capital, con trabajo, producción y consumo".El mandatario recordó que "en diciembre, cuando nos tocó asumir el Gobierno veníamos de cuatro años donde casi 25 mil PyMEs habían cerrado sus puertas y cientos de miles de trabajadores habían perdido su lugar de trabajo, donde se promocionaba la importación que la producción, donde era mucho más fácil hacer plata especulando financieramente que invirtiendo y produciendo, y donde la deuda se había multiplicado exponencialmente"."Entre el 2020 y el 2025 la Argentina estaba comprometida a pagar 48 mil millones de dólares, y en ese escenario piensen si podríamos estar soñando con poner de vuelta en marcha los motores de la producción", señaló el Presidente y afirmó: "Gracias a Dios, con el esfuerzo de todos, hemos logrado un acuerdo con los acreedores, y ese dinero vamos a poder destinarlo a la producción y al trabajo que son los dos objetivos centrales de este Gobierno".Por su parte, el titular de la UIA destacó: "Como dice el Presidente, este tiempo de pandemia nos puso a prueba a todos, y creo que hemos estado a la altura abasteciendo a todo el país, adaptando nuestras líneas de producción para fabricar lo que la pandemia exige, y sosteniendo el empleo y la producción, también gracias a políticas públicas como el programa ATP".Y afirmó: "Argentina tiene la posibilidad de producir hoy la futura vacuna contra el coronavirus gracias a la capacidad de nuestros empresarios industriales y nuestro sector productivo, junto al ecosistema científico y tecnológico y educativo nacional", por lo que aseguró que "no es lo mismo tener que no tener industria".A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo explicó que "tenemos indicadores claros de que estamos mucho mejor, en niveles de producción similares a los previos a la pandemia, y con la expectativa de que con todo este paquete de apoyo hayamos podido sostener la producción y el empleo nacional", al tiempo que aseguró: "Planteamos nuevos desafíos para recuperar y reactivar fuertemente la actividad económica con eje en el sector industrial, que es clave para el desarrollo económico y social, con equidad y mayor federalismo".Durante la actividad, Kulfas informó que el Gobierno nacional otorgará una nueva línea de créditos para la reactivación productiva de PyMEs y otra de financiamiento para el llamado cambio estructural en todo el país, por 455 mil millones de pesos, con tasas de interés de fomento y un plazo de devolución de hasta 10 años.Por otro lado, se creará un sistema de Banca de Desarrollo para coordinar las instancias de crédito productivo, de modo de incrementar el impacto de los beneficios y potenciar la profundidad del crédito. La instancia institucional estará coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con participación del sector financiero y no financiero, tanto público como privado.Asimismo, el Gobierno impulsará el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos para que esos sectores productivos generen mayor encadenamiento a nivel local, con más agregación de valor y contenido tecnológico en sus proyectos. El programa contará con un apoyo de 1.400 millones de pesos para quienes aspiren a ser proveedores en sectores de alto impulso como petróleo, gas, minería, automotriz, e industria ferroviaria y naval.A través de ese mecanismo, las PyMEs recibirán Aportes no Reembolsables (ANR) por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo por hasta un 70 por ciento del proyecto, o la bonificación de hasta 10 puntos de tasa en el caso de empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones o desarrollo de productos.Como parte de las medidas anunciadas, se creará un plan de transformación digital para PyMEs y la plataforma industrial Argentina 4.0, que buscarán promover la inclusión de paradigmas digitales, a partir de la creación de centros tecnológicos, la formación y capacitación en tecnologías, la asistencia a empresas para el diagnóstico e identificación de proyectos, y la creación de incentivos fiscales y financieros. Contarán con un financiamiento de 2.500 millones de pesos a tasas bonificadas.Por último, se impulsará el programa nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y Tecnológicos, por más de 3 mil millones de pesos en aportes y financiamiento para el desarrollo de ese sector en todo el país. El mismo promoverá la inversión productiva federal, el ordenamiento territorial, y las prácticas asociativas entre empresas, además de la generación de empleo local. Su objetivo será ofrecer apoyo a 48 parques, y desarrollar 300 nuevos espacios en el período 2020-2023.