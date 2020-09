Casaretto: "Lo de Juntos por el Cambio fue un papelón"

El diputado nacional Marcelo Casaretto sostuvo que "fue un papelón" la actitud de Juntos por el Cambio en el Congreso, en referencia a la negativa de la oposición de sesionar en forma virtual y de amenazar con judicializar la aprobación de las iniciativas aprobadas durante la madrugada."Lo de ayer fue un papelón. La actitud de Juntos por el Cambio no se comprende", indicó el legislador en radio Diez.También destacó que "impugnaron el acta, impugnaron en la sesión, pero se quedaron en la sesión. No se logearon para dar el presente"."Lo que votamos fueron medidas que pedía todo el sector del turismo y temas muy importantes para combatir la pesca ilegal. Juntos por el cambio no dio ese debate", puntualizó Casaretto.Para el legislador, el bloque opositor "hizo un show". Y agregó: "Cuando empezamos a hablar los temas de agenda se retiraron y se fueron. Se terminó votando con un quórum de 129 presentes".En una maratónica jornada de trabajo que se inició ayer a las 11:40 con la reunión de presidentes de bloque y que concluyó esta madrugada a las 5:07 con el cierre de la sesión que comenzó a las 19:40. finalmente Diputados aprobó las dos proyectos en cuestión.Los textos provenientes del Senado que dan herramientas de auxilio al sector turístico y que aumentan las penas para la pesca ilegal, recién comenzaron a ser tratados a la 1:15, cuando se agotaron las exposiciones sobre la metodología en la que se debía sesionar.