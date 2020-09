Desestiman denuncia contra González García por "haber omitido sus funciones"

El tribunal, integrado por los magistrados Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, declaró "inadmisible" el recurso de casación interpuesto contra una desestimación de la denuncia contra el ministro de Salud, Ginés González García, acusado de haber omitido la realización de acciones tendientes a prevenir la pandemia de coronavirus.



Un pretendido querellante había denunciado que el ministro de Salud habría omitido cumplir con su labor y el Estado Nacional habría demorado en adoptar las medidas relativas a evitar la propagación del Covid-19 dentro del territorio argentino.



La denuncia se refería a que el embajador de Taiwan en Buenos Aires, Antonio Hsieh, a mediados de febrero de este año, se reunió con una epidemióloga del ministerio para "compartirle las medidas que se podían tomar para frenar el virus y transmitir también las advertencias de Taipei a la Organización Mundial de la Salud por el brote de coronavirus en China".



De acuerdo con esa presentación desestimada, el diplomático había llevado "dos informes, detallando los documentos, pero nunca tuvo respuesta y no fue tampoco contactado por la Cancillería o alguna otra dependencia del gobierno argentino para analizar la documentación entregada".



En su resolución, la sala IV indicó que "no se advertían la realización de conductas o la omisión de su realización con resultado lesivo y también que se tomaron numerosas medidas concretas que impidieron una propagación masiva del Covid-19 dentro del territorio nacional".



Asimismo, se mencionó que el pretendido querellante no había logrado "demostrar su calidad de damnificado por un delito, ni demostrado errores de logicidad o irrazonabilidad" en su denuncia.