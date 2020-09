Cámara de Diputados sesiona con cruces entre oficialismo y Juntos por el Cambio

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este martes a las 19.36, tras ocho horas previas de negociaciones, en las que el oficialismo y otros bloques de la oposición no acordaron con el interbloque Juntos por el Cambio la modalidad para la reunión.Pese a haber mantenido discusiones desde las 11.40 hasta casi las 19, no hubo consenso entre todos los bloques. El Frente de Todos avanzó con el apoyo del Interbloque Federal, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino en extender el protocolo y sesionar virtualmente.Pero Juntos por el Cambio no firmó el acta y optó por presentarse en el recinto: un total de 94 legisladores ocuparon bancas y los lugares dispuestos en los palcos. En conferencia de prensa, los jefes de la bancada opositora anunciaron que, si se avanza con esta sesión, impugnarán la convocatoria.Este martes, la sesión iba a comenzar a las 13, pero ante la falta de acuerdos se fue postergando a las 15, a las 16.30, a las 17.30 y a las 18.30.Finalmente arrancó formalmente a las 19.36, con 132 diputados conectados a la VPN -red privada virtual-.El temario de la sesión incluye un proyecto de asistencia a la actividad turística y otra iniciativa para aumentar multas a la pesca ilegal.