Bordet agradeció el apoyo y ratificó el trabajo para superar la pandemia

Medidas sanitarias

Profesionales de la salud

"A todas las personas que me escribieron y me llamaron, mi más sincero agradecimiento, porque nos da fuerzas", afirmó el gobernador Gustavo Bordet luego de conocerse la noticia que dio positivo en el test de Coronavirus.También valoró los mensajes que recibió del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, otras autoridades del gobierno nacional y de referentes de todos los sectores de la política entrerriana. Además, adelante que desde su aislamiento estará "trabajando permanentemente conectado y siguiendo paso a paso los eventos que se van presentando con la pandemia".En referencia a la situación en la que contrajo el virus, Bordet explicó que "esto habla a las claras de la situación que estamos viviendo en Paraná principalmente y también en algunas otras ciudades de la provincia, donde siempre apelamos a lo importante que es cuidarnos y no circular", agregó luego.En ese marco, el mandatario provincial se dirigió a los entrerrianos para "trasmitirles la tranquilidad de que estamos trabajando con un gran equipo para poder superar esta pandemia"."Nos enfrentamos a un hecho que es inédito. Para eso dotamos con recursos al sistema de Salud y aumentamos sustancialmente la cantidad de camas y respiradores. Pero en este momento estamos en un pico de la pandemia, y es justamente donde tenemos que poner el mayor esfuerzo", recordó Bordet.Por otra parte, adelantó que trabajará "como lo venimos realizando, siguiendo la agenda con videoconferencias, estando en todo momento interiorizado de los problemas, y articulando con todos los funcionarios, como habitualmente lo hacemos. No cambiará absolutamente nada, salvo obviamente lo presencial por lo que dure el aislamiento".En cuanto a las medidas sanitarias al interior del gabinete provincial, Bordet indicó que se están siguiendo los protocolos con los y las funcionarios y funcionarias con quienes mantuvo instancias de trabajo. "Estos fueron días de trabajo muy intensos, realmente", destacó y señaló que "la pandemia nos obliga a estar de tiempo completo trabajando"."Son muchas las reuniones. Tuvimos que tomar decisiones duras en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, porque era necesario evitar la circulación masiva de personas y, en especial, en los lugares donde se producen aglomeraciones. Porque es real el riesgo que tenemos de colapsar nuestro sistema de salud, dado el pico que estamos atravesando. Por eso es necesario tomar estas decisiones durante dos semanas", detalló Bordet.En esa línea Bordet reiteró que la decisión de pasar a fase 3 en Paraná y Gualeguaychú "no es una media caprichosa. Entiendo perfectamente la situación".Sin embargo recordó que "hay una emergencia que la vive el planeta entero y que en otros países, cuando se agotan las camas no o hay respiradores para las personas, y se tienen que morir en sus domicilios, es muy doloroso".Para finalizar, Bordet puso de relieve que "nosotros nos preparamos para esto: habilitamos el Hospital de la Baxada, ahí hay 120 camas de internación intermedia, hay 20 camas de terapia intensiva; el hospital Centenario de Gualeguaychú, que es parte de otra ciudad con muchos contagios, con el intendente Piaggio estamos habilitando 50 camas más de internación intermedia"."Hicimos una inversión millonaria en salud en este tiempo para mitigar todos los efectos de la pandemia", apuntó el mandatario pero también alertó de las limitaciones del sistema de salud "con los números de casos creciendo exponencialmente y una tasa de duplicación de 13 días". Además, "si la tasa (de duplicación) baja a 11 o 10 días, estaremos en más problemas", advirtió, y recordó que en otras jurisdicciones el contagio llegó a descontrolarse. "No queremos que esto ocurra en Entre Ríos, por eso estamos tomando estás medidas"."Otras medidas no podemos tomar porque no hay vacuna, no hay un medicamento para tratar la enfermedad. No hay otra forma de combatir esta pandemia que no sea con los elementos que tenemos a nuestro alcance, es decir, el distanciamiento, las medidas de control y evitar la circulación innecesario de las personas. Ahí es donde estamos y donde tenemos que trabajar estos 15 días para darle previsibilidad al sistema de salud y también para que nuestro personal de salud se sienta también descomprimido", continuó.En ese sentido, Bordet resaltó que "hay que estar las 24 horas del día como están los médicos, los enfermeros, que al principio todo el mundo aplaudía. Hoy pocos se acuerdan de ellos pero están 24 horas del día atendiendo pacientes, y a veces a cama caliente".Por último, señaló que las medidas que se aplicaron en Entre Ríos "también ha pasado en distintas provincias del país". "Lo que nosotros veíamos hace dos o tres meses en AMBA y en CABA hoy está pasando en las provincias argentinas. Todas están asistiendo a un pico más elevado de los casos de contagio y Entre Ríos por supuesto no es la excepción. Por eso, estas medidas que tomamos también se están tomando en Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, Salta, Corrientes, Rosario, porque es la única forma que tenemos para cuidarnos", concluyó.