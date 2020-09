Analizan proyectos de obras de saneamiento y agua potable para Paraná

"Con el intendente Bahl y los equipos técnicos tanto de provincia como del municipio, avanzamos en tres frentes de obras que se vienen trabajando, como es drenajes urbanos, saneamiento y servicios de agua potable", indicó Richard.



"Para el gobernador Bordet, sobre todo en este momento que estamos atravesando desde lo sanitario, es importante seguir adelante en el trabajo diario de caminar lo que es la obra pública, y en ese sentido, el plan de obras que tenemos en la provincia y por supuesto que incluye a la ciudad de Paraná" destacó el ministro de Planeamiento.



En ese marco, Richard indicó que "hemos estado trabajando en equipo para poder encauzar estos proyectos que son significativos para la ciudad, desde el punto de vista hidráulico, donde estamos proyectando resolver la sistematización de desagües pluviales, sobre todo en la cuenca del arroyo La Santiagueña" y remarcó que "está previsto para dar inicio a la licitación en esta primera etapa, que implica realizar trabajos que den solución a toda la zona de la pista de atletismo del parque Berduc".



"Junto al intendente Bahl y los equipos avanzamos en una agenda muy importante para la ciudad, que incluye además el saneamiento de la desembocadura del arroyo Las Viejas y dos proyectos que significarán una mejora sustancial en la provisión de agua potable no solo para la ciudad, sino también para el área metropolitana de Paraná" finalizó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



El intendente de Paraná, Adán Bahl valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y manifestó: "Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y paranaenses. Es la base de nuestra gestión y contar con el acompañamiento del gobernador Bordet y el Ministro Marcelo Richard, para nosotros es muy significativo porque nos permite el desarrollo de nuestra comunidad con mejoras para la ciudad de Paraná".



Bahl se refirió a las obras sobre las que avanzaron en la reunión e indicó: "Avanzamos sobre una obra vinculada al saneamiento y también al turismo que es el tratamiento del tramo final del arroyo Las Viejas. Actualmente se trabaja en la playa del Thompson, se está optimizando y si bien este año no lo vamos a tener solucionado, queremos una solución a la salida del arroyo al lado del espigón, que contamina las playas del balneario. Nos vamos con un esquema de trabajo con nuestros ingenieros de Hidráulica. Es una obra que queremos materializar el año que viene que hemos hablado con el gobernador Bordet, técnicamente es compleja y hay que buscarle la mejor solución".



Además se refirió a otra obra importante de la ciudad y dijo: "El Ministro me confirmó que en pocas semanas, se licitará una obra que forma parte de la Cuenca de la Santiagueña que va por distintas arterias céntricas de la ciudad, como calle Corrientes, Salta, entre otras. Es una obra que va a mejorar los desagües hídricos en este sector céntrico. Ya tiene proyecto ejecutivo el ministro nos ha comunicado que hay decisión de licitarla a la brevedad. Es muy importante para mitigar los inconvenientes que se producen en días de lluvias con el anegamiento de las calles. Esta cuenca está perfectamente estudiada para que todas esas arterias tengan buena captación para conducir el agua hacia el río Paraná sin inconvenientes".



Finalmente, Bahl resaltó el trabajo conjunto para concretar una obra estratégica para el gran Paraná: "Es una obra estratégica que va a beneficiar a 3 municipios, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde que hoy consumen agua salada y que implica duplicar el módulo actual que existe en la producción de agua en la ciudad. El gobernador ha trabajado para gestionar el financiamiento, nos alegra muchísimo ya que va a beneficiar a muchas personas con agua dulce y de calidad. En esto tenemos que trabajar un poco en los aspectos técnicos, implica duplicar la planta de Echeverría, tener distintas cañerías de impulsión. Es una obra compleja que ya tiene financiamiento". Los proyectos Protección tanto de los laterales como del fondo del tramo final del arroyo Las Viejas, sobre una longitud de aproximadamente 500 mt., a fin de evitar la continua erosión der sus márgenes y mejorar el régimen de escurrimiento y obtener un correcto saneamiento del arroyo.



La obra sobre la cuenca del arroyo La Santiagueña busca solucionar, mediante obras de desagües pluviales, con sus respectivas obras complementarias, los problemas de desborde del arroyo y la subcuenca denominada "subcuenca Corrientes" a fin de encauzar los aportes de ella directamente al Río Paraná, alivianando así el caudal del arroyo en su trayecto.



En relación a la provisión y mejoramiento de los sistemas de agua potable, tanto para la ciudad de Paraná, como el área metropolitana, son obras que se realizarán a través del Programa Federal de Saneamiento ? PROFESA ? a través del Ministerio de Planeamiento de la provincia.