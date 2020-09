El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la firma de una serie de convenios para la provincia que incluyen el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, la construcción de obras de infraestructura social en distintas localidades, y la toma de posesión de un ex campo de tiro en Resistencia para potenciar la integración habitacional, económica y productiva en toda la jurisdicción.



Fernández remarcó que tiene la "obsesión" de cambiar "la Argentina injusta" que está "concentrada en torno al Puerto de Buenos Aires".

"Tengo una obsesión que me persigue y es esta Argentina injusta en la que vivimos. Una Argentina que fue pensada y diseñada por otra generación y deparó un país muy injusto", manifestó Fernández.

"Hay una Argentina próspera y una periférica al norte y al sur del país", consideró. "Una Argentina con una lógica distinta" "El país que tenemos que hacer es uno más integrado que nos contenga a todos", señaló el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; la secretaria de Provincias de la cartera del Interior, Silvina Batakis; el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini; y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino.



"Los chaqueños no son ciudadanos de segunda, son argentinos que merecen la atención que cualquier argentino merece", aseguró el jefe de Estado al tiempo que apuntó: "No se soporta más un sistema económico que deja al margen a tantos. El país ya no puede esperar más, y esto lo digo para que construyamos una Argentina con una lógica distinta", afirmó. Concentrada en Buenos Aires Y afirmó: "Tengo una obsesión que es esta Argentina injusta en la que vivimos, que está concentrada en torno al puerto de Buenos Aires desde donde sale toda la producción nacional al exterior, y un interior que gasta una enorme energía para llegar a ese puerto. Esa es una Argentina profundamente ingrata, que ha padecido mucha postergación. Uno ve la fuerza de cada pueblo tratando de sobrellevar la vida en situaciones muy difíciles".



"Por eso, para mí siempre es una enorme alegría poder integrar al Norte y a la Patagonia, que son parte de esa periferia de la Argentina central que ya no se puede tolerar más", aseguró el mandatario, quien también remarcó: "Nuestro principal objetivo es favorecer la producción y el trabajo".

Durante el acto, también estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, Marta Soneira; y la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. Patria con igualdad Por su parte, el gobernador Capitanich agradeció al presidente Fernández y al gabinete nacional por garantizar las "condiciones que hoy nos permiten propiciar el desarrollo de estos convenios", y aseguró: "Estamos cumpliendo con un viejo sueño de los pobladores de nuestra provincia, porque esto es una reivindicación histórica para nuestra tierra".

Y agregó: "Tenemos que empezar desde abajo y desde lo más lejos, y usted, Presidente, lo está haciendo. Por eso, queremos construir una patria con igualdad de oportunidades, una nación justa, solidaria y federal".



Los acuerdos alcanzados durante el acto contemplan la transferencia, por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de 163.255.069 pesos a la Provincia para la instalación de fibra óptica que garantizará la conexión a los servicios de telecomunicaciones a 23 mil habitantes.

El objetivo de esta medida es fortalecer y garantizar el acceso equitativo a esos servicios en distintas áreas con necesidades básicas insatisfechas, además de estimular el desarrollo y la integración social de las distintas regiones de Chaco.



Asimismo, firmaron un acuerdo para la refuncionalización del acceso terrestre al puerto de Barranqueras (departamento de San Fernando), sus tramos de acceso y playa de estacionamiento, además de la repavimentación y la construcción de dos rotondas en el predio, por una inversión de 604.252.044 pesos. El proyecto, que tendrá un tiempo de ejecución de 12 meses, se desplegará a lo largo de una extensión total de 10,921 km. Convenios Los convenios también incluyen un acuerdo por el cual el Gobierno provincial tomará posesión del ex campo de Tiro de Resistencia para integrar las 10 chacras que lo componen a la trama urbana del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Mediante el trabajo en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la provincia evaluará dos proyectos urbanísticos para dar respuesta a la demanda habitacional y potenciar la integración económica, productiva, social y ambientalmente inclusiva de esa área.



Además, firmaron un acuerdo que permitirá la construcción de 101 viviendas en el barrio Toba, en la localidad de Resistencia, por una inversión total de 290.531.978 pesos, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Desde la provincia de Chaco, se comunicaron a través de videoconferencia con el jefe de Estado la presidenta de ECOM, Ana Clara Buttice; el director de Vialidad provincial, Hugo Varela; y el titular del puerto de Barranqueras, Roberto Benítez.