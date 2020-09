Diputados de Juntos por el Cambio de Entre Ríos en contra de la reforma judicial

En un video difundido en redes sociales , los Diputados Nacionales por Entre Ríos de Juntos por el Cambio: Gustavo Hein, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Atilio Benedetti y Alicia Fregonese, enviaron un mensaje rechazando el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores.El responsable de realizar la introducción fue Gustavo Hein, el oriundo de Basavilbaso dio pié al resto de sus compañeros, afirmando de manera contundente: "No vamos a votar esta reforma judicial".Entre los motivos argumentados, Gabriela Lena, destacó el contexto de crisis en el cual se busca dar este debate: "Estamos atravesando una de las peores crisis, no sólo sanitaria sino económica, por lo que es evidente la falta de oportunidad para tratar este tema".Lacoste, por su parte, afirmó: "Para que una reforma jurídica tenga legitimidad, es necesario alcanzar un amplio consenso político y social. Por la media sanción obtenida en el Senado de la Nación, ha quedado demostrado que lo que menos le interesa al kirchnerismo, es esto".Otro de los motivos, destacado por Fregonese, fue la imposibilidad de un debate fluido y serio: "En el Congreso Nacional estamos funcionando con fuertes restricciones para las sesiones, por lo cual es imposible debatir. No se explica la premura del gobierno en tratar este tema, que sólo logrará aumentar las divisiones".Por último culminó Benedetti: "Este proyecto de reforma de la Justicia no fue hecho pensando en la gente, fue hecho en beneficio de algunos dirigentes. Por eso los Diputados Entrerrianos de Juntos por el Cambio no lo vamos a acompañar".