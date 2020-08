Bahillo: "Las medidas apuntan a restringir la circulación"

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, habló consobre la nueva etapa impuesta para Paraná, y área metropolitana, y la ciudad de Gualeguaychú, ante el avance de los casos de coronavirus.Vale recordar que ambas regiones ingresaron a la Fase 3 del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) lo cual impone restricciones para algunos sectores que estaban habilitados, manteniendo la prohibición de las reuniones sociales y familiares.En este sentido, dejó en claro qué actividades están permitidas y cuáles no: "La actividad industrial y los parques industriales están permitidos, más allá qué actividad sea, la agroalimentaria y logística también"."Quedan restringidos los bares, la gastronomía, los gimnasios, clubes, las reuniones sociales y actividades de esparcimiento en espacios públicos", señaló el Ministro.Bahillo lamentó las restricciones de estas actividades y dijo entender "el enojo de la gente ya que no son medidas simpáticas, pero el Gobernador y los Intendentes en el marco de las responsabilidades que tienen, tienen que tomar este tipo de medidas que apuntan a restringir la circulación" en Paraná y Gualeguaychú. En este sentido, aclaró que no se pone en discusión el cumplimiento de los protocolos en estos sectores que se ven afectados.Por otra parte, el Ministro indicó que se irá haciendo una evaluación permanente de cómo transcurran los contagios en Paraná y Gualeguaychú y antes del día 13 de septiembre, junto con las autoridades sanitarias, el Gobernador y los Intendentes se tomarán las medidas más adecuadas para seguir adelante."Son temas muy sensibles, entiendo la angustia que tiene gran parte de la sociedad. En estas dos semanas nos toca lamentablemente esta nueva situación y esperemos transcurrirla lo más rápido posible para que estas medidas sean efectivas y poder volver a la situación anterior a partir del 13", dijo Bahillo.