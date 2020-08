El Presidente se reunió con los gobernadores de Jujuy, Mendoza y Corrientes

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Quinta de Olivos a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; Mendoza, Rodolfo Suárez; y Corrientes, Gustavo Valdés, para repasar la situación del coronavirus en esas provincias, en el marco del avance de los contagios en el interior del país.

No obstante, durante el encuentro, el jefe de Estado también habría hablado con los tres gobernadores que pertenecen al frente opositor de Juntos por el Cambio sobre el proyecto de la reforma judicial, según trascendió.



En concreto, el mandatario habría sondeado la posibilidad de que los diputados que responden a estos tres gobernadores no voten a favor de la iniciativa, pero al menos den quórum para tratar el proyecto en la Cámara baja, donde el oficialismo aún no cuenta con los 129 legisladores necesarios para activar el debate en el recinto.



El planteo se realizó en medio del conflicto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por el tratamiento de la reforma judical en Diputados, donde el espacio opositor denuncia que ya se venció el plazo para tratar proyectos de manera remota, tal como pretende el oficialismo.

En las redes sociales se difundió una foto de la reunión en Olivos, en la que se observa a Fernández y los tres mandatarios provinciales sentados alrededor de una mesa con barbijos, junto a también el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.



En Jujuy, la cantidad de casos de coronavirus hasta este lunes al mediodía ascendía a 8.091 y se registraron 149 contagios en el último reporte, en tanto que en Mendoza dichas cifras eran de 6.549 y 316 y en Corrientes de 317 y 0, siendo una de las provincias con menos contagios registrados.

El mandatario jujeño Morales estuvo contagiado de coronavirus (lo anunció el 14 de agosto pasado) pero ya recibió el alta médica al recuperarse plenamente.