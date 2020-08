Polo Obrero volvió a reclamar para ser incluido en el programa Potenciar Trabajo

Integrantes de Polo Obrero protestaron este lunes frente a la sede de Desarrollo Social de Nación en Paraná, y cortaron avenida Ramírez a la altura de Cinco Esquinas."Esta es una jornada nacional de lucha por el programa Potenciar Trabajo, para que se les pague a los compañeros que trabajaron jornadas completas para pintar y arreglar escuelas", explicó auna de las integrantes de Polo Obrero, Gisela Acevedo.El programa Potenciar Trabajo, impulsado por Nación a través de las provincias, busca generar capacitación en oficios, formación laboral y terminalidad de estudios unificando los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario."Arroyo no quiere pagar los salarios y nosotros nos preguntamos si esa es una forma de potenciar el trabajo", apuntó.De acuerdo a lo que indicó, "el sueldo básico de los compañeros era de 8.500 pesos y al estar trabajando, era de $17.000"."Es un salario ordinario que no alcanza para nada y encima no se los quieren pagar", sentenció al dar cuenta que "el primero pago iba a ser el 5 de septiembre y no se lo quieren dar"."En todo el país son 50.000 compañeros que entraron al programa, los que contaban con un sueldo de 8.500 pesos y este mes se encontraron con que Arroyo no va a pagar esos salarios", acusó otro de los jóvenes integrantes de la organización social.Según explicaron, iban a presentar un petitorio a Desarrollo Social, pero según acusaron, no los atendieron y advirtieron que la oficina está"abandonada"."Vamos a enviar el petitorio por e-mail pero es una vergüenza que Desarrollo Social de Nación esté cerrado mientas los trabajadores la pasamos mal. Vamos a seguir la lucha hasta que Arroyo cumpla con el pago de los salarios, como tiene que ser, porque los compañeros cumplieron y trabajaron", recalcó el joven de Polo Obrero en Paraná.