UCR repudió las declaraciones de Duhalde sobre un eventual golpe de Estado

Distintas agrupaciones de la la Unión Cívica Radical (UCR) a través de un documento, repudiaron las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre la continuidad del gobierno de Alberto Fernández y un eventual golpe de Estado.



"El rechazo y repudio masivo, al que sumamos el nuestro, que recibieron las inoportunas declaraciones de Eduardo Duhalde y su posterior pseudo arrepentimiento, no hacen más que desnudar la ausencia de convicciones de algunos hombres que se han servido de la democracia, lograda y sostenida con el esfuerzo de millones de argentinos desde 1983", declararon



En este sentido, resaltaron: "No existe una razón que lo exima de responsabilidad frente a su acto, incluído el arrepentimiento, de incontinencia verbal, por lamentable, porque descubrió su pobre y erronea valoración sobre la esencia y el espíritu del pueblo argentino, sino que también, sea que estaba haciendo un mandado para alguien o simplemente en la búsqueda de la estridencia mediática, omitió, como hombre de la democracia, que tiene el deber de denunciar ante la justicia cualquier conspiración contra el orden democrático".



"Por esta razón, lo instamos a que denuncie lo que es de su conocimiento específico al respecto y abandone set de televisión en la búsqueda de notoriedad y cumpla con su deber ciudadano o en su defecto, a los Fiscales de la Nación, a actuar de oficio; citar al ex Presidente a que aclare este mamarracho mediático", indicaron.



Al finalizar, dijeron: "Los hombres de la democracia debemos asumir con entereza y valentía las responsabilidades ciudadanas; sepan los trasnochados que añoran los pesados vaticinios de Duhalde que existe todo un pueblo, que está alerta para abortar semejante e inaceptable oprobio".





Suscriben: La 26 de julio, Crisologo Larralde y Base Radical.