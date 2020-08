El impuesto a grandes riquezas "no afecta a la clase media ni a la producción"

El diputado del Frente de Todos por Entre Ríos Marcelo Casaretto aseguró hoy que el proyecto de aporte extraordinario de las grandes riquezas "no afecta a la clase media ni a la producción, ni a la inversión", y precisó que se trata "sólo de patrimonios personales de las 12 mil familias más ricas del país".



"Es un aporte único, extraordinario y solidario para paliar las consecuencias de la crisis", aseveró el legislador nacional en declaraciones a radio Universidad de Entre Ríos.



Agregó que el denominado aporte solidario "no grava a la inversión productiva sino a patrimonios personales".



En ese sentido, el diputado del Frente de Todos dijo que el oficialismo espera "conseguir consenso para avanzar y que sea ley en el corto plazo".



"Nunca nos sobraron votos, pero esperamos tener el acompañamiento de bloques de la oposición, no de Juntos por el Cambio porque se opone a todo, con ellos no contamos", asumió.



Reiteró en este marco que el aporte "no afecta a la clase media ni a la producción ni a la inversión" ni tampoco a "patrimonios de empresas".



"Son solo patrimonios personales de las 12 mil familias más ricas del país. Estamos hablando de fortunas personales", aclaró el legislador entrerriano.