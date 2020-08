Alberto Fernández: "Me enorgullece que esto lo hacen científicos argentinos"

Internacionales El satelite argentino Saocom 1B fue lanzado con éxito desde Estados Unidos

"Me enorgullece que esto lo hacen científicos argentinos, esta es la ciencia argentina, esta es la capacidad de nuestros científicos", afirmó esta noche el presidente Alberto Fernández luego del exitoso lanzamiento del satélite de observación de la tierra SAOCOM 1B, desarrollado y fabricado en la Argentina por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa INVAP,Desde la residencia de Olivos y acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y la gerenta de Observación de la Tierra de la Misión SAOCOM en la CONAE, Laura Frulla, el Presidente felicitó y agradeció "a toda la comunidad científica argentina"."Gracias por todo lo que nos dan, gracias por pensar en la Argentina, muchas gracias, de corazón. ¡Felicidades argentinos! Hoy somos un poco mejor que antes", expresó.Además, se mostró "muy impactado porque la Argentina es uno de los diez países que son capaces de poner en órbita satélites como este". "Y es uno de los dos países que tiene la posibilidad de poner en órbita un satélite que tiene la capacidad de ayudar en mucho a nuestro desarrollo. Porque no es un satélite más, es un satélite que nos permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer para optimizar nuestros esfuerzos", explicó.Por su parte, Cafiero destacó que "la ciencia argentina, los técnicos argentinos llevan adelante con su esfuerzo diario y ante todas las vicisitudes estos proyectos maravillosos que nos deben enorgullecer a todos los argentinos y a todas las argentinas". "Pocos países en el mundo son los que tienen estas capacidades, la Argentina es uno y tenemos que estar orgullosos de eso", remarcó.Desde la CONAE, en Córdoba, y desde INVAP, en Río Negro, integrantes de la misión expresaron su emoción y alegría. También señalaron que todo estaba saliendo según lo esperado tras las primeras señales de vida del satélite y comentaron que les esperaba una noche larga de trabajo.Junto al SAOCOM 1A, lanzado en 2018, el SAOCOM 1B integra la Constelación SAOCOM y fue desarrollado y construido además de por la CONAE e INVAP, por la firma pública VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico del país.La Misión SAOCOM cuenta con una importante mejora respecto de los sensores ópticos usuales, lo que le permite detectar la humedad del suelo y obtener información de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica u hora del día. Esto es posible porque las microondas del radar son capaces de atravesar las nubes y "ver" aunque esté nublado, tanto de día como de noche.Además, fue pensada para ofrecer soluciones a problemáticas locales que hasta hoy no pueden ser satisfechas con información de otros satélites, y posiciona a la Argentina en un selecto grupo de países capaces de desarrollar la tecnología radar para uso espacial.La información brindada por el satélite ayudará, mediante un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la CONAE, a que los productores agropecuarios sepan cuál es el mejor momento para la siembra, fertilización y riego, en cultivos como soja, maíz, trigo y girasol.También brindará soporte en relación al uso de productos químicos para el control de enfermedades en cultivos y permitirá realizar pronósticos de inundaciones, elaborar mapas de riesgo de incendios y proveerá datos sobre el desplazamiento de glaciares y del terreno.Una delegación técnica argentina viajó a Estados Unidos para trabajar en lo que fue la etapa de ensayos y pruebas, y para ocuparse del control del satélite durante el lanzamiento.La campaña de lanzamiento contó con la participación de más de 50 profesionales de CONAE, INVAP, VENG y el Grupo GEMA de la Universidad Nacional de La Plata distribuidos en Estados Unidos y en la Argentina, en las provincias de Córdoba y Río Negro y en la Ciudad de Buenos Aires.Allí se controlará y monitoreará el satélite en forma constante para realizar, con comandos a distancia, las operaciones de despliegue de la enorme antena del Radar de Apertura Sintética de 35 metros cuadrados.Durante los primeros días en órbita, la comunicación con el satélite se realizará con el soporte de estaciones terrenas ubicadas en Noruega, Kenia, Antártida, Islas Kerguelen, Perú, Estados Unidos, con las cuales hay acuerdos de cooperación, y con las dos estaciones de la red de CONAE en la Argentina, una en Córdoba y otra en Tierra del Fuego.Luego seguirá un período de varios meses de chequeos para la puesta en servicio operativo, esto es, que el SAOCOM 1B comience a producir imágenes