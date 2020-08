Fernández: "La gente se tiene que quedar en casa y Argentina se recuperará bien"

El presidente Alberto Fernández aseguró que Argentina "se va a recuperar bien" en la faz económica a pesar de la pandemia del coronavirus y ponderó las políticas sociales que aplicó su gobierno.El mandatario dijo que "la gente se tiene que quedar en casa y la Argentina se va a recuperar bien. No vamos a estar pum para arriba, pero nos vamos a recuperar".Entre otras medidas, Fernández recordó que se logró que las jubilaciones no suban por debajo de la inflación."Ya estuve en un laberinto y salimos de una crisis. Ahora vamos a salir del laberinto otras vez", dijo confiado en una entrevista concedida al programa Sobredosis de TV, mientras ponderó el hecho de haber resuelto el problema de la deuda privada."No quisiera una Argentina en que la preocupación de la gente sea comprar dólares, quiero una Argentina de la inversión para producir y construir", añadió.Sobre otro tema, admitió que la aperturas de bares en la Ciudad de Buenos Aires para que atiendan mesas al aire libre fue consensuada con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque señaló que "hubiera preferido un poco más de tiempo"."Hablamos mucho con Rodríguez Larreta. Yo entiendo que el sector gastronómico es muy importante en la Ciudad, pero al menos había pedido que se habiliten los dos mil que ya estaban habilitados desde antes para trabajar al aire libre", expresó el mandatario.No obstante, le quitó responsabilidad al mandatario porteño, al señalar que la decisión la tomaron "los dos".El Presidente recordó que donde más crecimiento de contagios hubo es "donde hubo aperturas más amplias, como en la provincia de Jujuy", mientras que también alertó que la infecciones crecen con "la mayor circulación de gente".En cuanto a la situación de la pandemia país, reiteró que el problema trascendió al AMBA y ya está en varias provincias.No obstante, advirtió que hay un "amesetamiento en un nivel muy alto" en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.Fernández defendió el congelamiento de tarifas de la televisión paga, internet y la telefonía al señalar que la medida "es de una racionalidad económica absoluta"."Hoy la telefonía celular es nuestra oficina. Antes era un lujo la televisión por cable, hoy lo tiene el 80 por ciento de los hogares. Con ese nivel de utilización es un servicio público", sostuvo el Presidente en C5N.Fernández recordó que en 2.003 había intervenido en la decisión de regular la telefonía fija, pero consideró que ese servicio "casi desapareció en la Argentina y hay 65 millones de celulares, para 45 millones de usuarios".También le contestó a los críticos a la medida, al señalar que "no quedamos afuera del mundo, del mundo nos dejaron afuera las políticas de ellos", en alusión a Juntos para el Cambio."Nosotros estamos volviendo al mundo trayendo inversiones. Ellos destruyeron la economía y las inversiones se fueron porque no tenían sentido", remató.En el mismo sentido, relacionó el tema con las diferencias con el Gobierno de la Ciudad, que reclama permiso para brindar clases asistenciales a seis mil chicos que quedaron fuera de la escuela virtual."Le dijo a Horacio (Rodríguez Larreta), el problema no es que los chicos no vayan a la escuela, el problema es que tengan la conectividad, cuando ya estábamos trabajando en esto", señaló.Días atrás, el Gobierno decidió declarar a la telefonía celular y fija, prestaciones de internet y la TV paga como servicios esenciales, mientras que dispuso congelar su precio hasta el 31 de diciembre.El Presidente Alberto Fernández volvió a criticar las marchas opositoras en medio de la pandemia y aseguró que hubiera preferido que los manifestantes "golpeen las cacerolas desde los balcones"."En la pandemia no se critica con manifestaciones. Prefiero que salgan a los balcones y golpeen las cacerolas", expresó Fernández.El Presidente, en el programa "Sobredosis de TV", del canal C5N, dijo que la gente de la oposición tiene "derecho a criticar", pero tiene que aprender a hacerlo con la pandemia".Además, criticó al ex presidente Mauricio Macri por haber apoyado marchas. "No me parece feliz que un Presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia", expresó, y consideró que por cada marcha opositora, "quince días más tarde hay más contagios" de coronavirus.Alberto Fernández afirmó que los que se oponen a la Reforma Judicial quieren "que en la Justicia todo siga como hasta ahora", y aseguró que no busca con esta iniciativa "perseguir opositores como hicieron otros cuando fueron gobierno"."Los que se oponen a la Reforma Judicial quieren que en la Justicia todo siga como hasta ahora. Nosotros no vamos a utilizar este proyecto para perseguir a los opositores. Esa es la mejor garantía que pueden tener. No les vamos a hacer a ellos lo que nos hicieron a nosotros", señaló Fernández.El presidente aseguró que su objetivo "no es sacar o poner jueces", y remarcó que lo que busca es "ordenar" el sistema de la Justicia Federal en Argentina."No puedo creer que sean tan cínicos. Hubo políticos y medios de comunicación que se sirvieron de los jueces y de los servicios de inteligencia. Este es un proyecto para ordenar la Justicia federal. Hay sectores que en realidad, se oponen porque quieren seguir direccionando a los jueces", subrayó el mandatario.