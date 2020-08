Bordet: "Reivindicamos el compromiso federal del Presidente"

Federalización de la hidrovía



Detalles



La hidrovía Paraguay-Paraná



El acuerdo fue firmado por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Chaco, Jorge Capitanich; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfran; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Santa Fe, Omar Perotti; y por la Nación, lo hicieron los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Transporte, Mario Meoni. Así, la hidrovía será administrada por el Estado Nacional en conjunto con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.El gobernador Bordet dijo que "es un anuncio muy importante porque reivindica el federalismo que el presidente Alberto Fernández había comprometido con los gobernadores durante su campaña y también cuando asumió en el ejercicio de la Presidencia".Aseguró que "el hecho de que la hidrovía del río Paraná y las siete provincias que la integramos tengamos su administración, es un paso muy importante porque nos va a permitir primero cuidar nuestro río, segundo garantizar la navegabilidad de la hidrovía del Paraná, y tercero la sostenibilidad nuestros puertos. Algo que en Entre Ríos desde que comenzamos la gestión ha sido una política Estado tener un buen sistema portuario, aprovechar esta hidrovía del río Paraná y ahora se suma también la posibilidad de co - administrar la hidrovía del río Paraná junto con las otras provincias".Destacó que "esta es una gran oportunidad para poder tener una mejor competitividad en nuestros productos que se exportan a distintos países del mundo". Por eso "el hecho de estar aquí hoy presente con el Presidente de la Nación, y con seis gobernadores más reafirma justamente esta política para que la hidrovía del río Paraná sea una realidad manejada por las propias provincias".Sobre lo que significa para Entre Ríos que la oficina central esté en Rosario, Bordet, dijo que "es un hecho reivindicativo, porque la hidrovía atraviesa nuestras provincias y siempre se manejaba en Buenos Aires donde está el río de la Plata". Pero, además, "significa el hecho de la proximidad de poder resolver los problemas mucho más rápidamente y de tener justamente un Comité que maneje la hidrovía, cercano y con representantes que lleven las voz de nuestra provincia, pero también de las otras para poder llegar en tiempo y forma con nuestros productos para poder, no solo navegar desde lo comercial el río, sino también en los múltiples usos del río y cuidarlo ambientalmente", manifestó."Son los desafíos que tenemos en el futuro y este hecho puntual de que la sede esté descentralizada en la ciudad de Rosario nos acerca mucho", resaltó.Sobre la posibilidad de poder acceder a través de distintas vías a los puertos, Bordet, señaló que la provincia tiene por ejemplo "el tren que llega hasta Holt Ibicuy que venía desde Tapebicuá, ahora el ramal ya se extendió hasta Posadas y en poco se va a traer mercadería desde Paraguay, desde Encarnación, para poder exportar desde Ibicuy. Esto es muy importante porque facilita toda la logística portuaria", resaltó.Por último sostuvo que "el tren, también, el ramal que va para Concepción del Uruguay va a cumplir este un rol determinante y poder cargar Concepción del Uruguay - Ibicuy de manera integrada es una gran oportunidad para que nuestros productores, y nuestras economías regionales encuentren entre el tren y los puertos la posibilidad de llegar a los distintos destinos con precios competitivos", sostuvo el mandatario.Del acto que se desarrolló este viernes en Puerto General San Martín, al sur de la provincia de Santa Fe participaron también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el intendente de Puerto General San Martín, Carlos Alberto De Grandis; autoridades y legisladores provinciales y nacionales.Además, se pretende impulsar la creación de una Sociedad del Estado para la administración, control y la realización de eventuales obras complementarias y accesorias.Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que la hidrovía compuesta por los ríos Paraná y Paraguay es una gran ruta fluvial de 3442 kilómetros que une el Río de la Plata con Puerto Cáceres, en Bolivia. Involucra los territorios de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Por allí pasan alrededor de 25 millones de toneladas de carga por año. Ello representa gran parte del comercio exterior argentino, casi todo el comercio exterior de Paraguay y buena parte de las mercancías de Bolivia, Brasil y Uruguay."No obstante su importancia, Entre Ríos no ha logrado conectarse a esa ruta comercial, a pesar de la existencia de ríos e incluso de zonas portuarias aptas para recibir buques Panamax, capaces de pasar por el Canal de Panamá", explicó.Dijo entonces que "la federalización de la hidrovía consiste en darle participación a las provincias que dan al Paraná la posibilidad de conectar sus puertos a esa ruta y con ello realizar desde Entre Ríos operaciones de exportación e importación, sin depender de los puertos de Montevideo, Buenos Aires y Rosario"."Pero no solo eso", afirmó y agregó: "Los puertos son espacios donde no solo se carga y descarga mercadería, sino que también se desarrollan las economías".En ese sentido, indicó: "Miremos Rosario o Buenos Aires. Allí se instalan industrias procesadoras, servicios de todo tipo, se requiere mano de obra especializada y asistencia profesional. Muchas ciudades importantes del mundo, como Nueva York, Hamburgo, San Francisco, Singapur, Shangai y Rotterdam, del mundo fueron y son puertos".En ese marco, mencionó que Entre Ríos tiene cuatro zonas portuarias públicas en La Paz, Diamante, Ibicuy y Concepción del Uruguay. "Ibicuy ha probado a partir del mineral de la madera y del mineral de hierro que puede recibir barcos Panamax y operar perfectamente con ellos. Diamante también", ejemplificó, pero advirtió que "faltan dragados e infraestructura".Entonces, afirmó que "la participación en la hidrovía es la oportunidad de hacerlo y convertir a Entre Ríos y la Mesopotamia completa no solo en proveedora de las zonas industriales del Gran Rosario y Buenos Aires, sino en una economía encaminada sostenidamente hacia el desarrollo y el progreso".A través de este acuerdo, el gobierno nacional creará por decreto una empresa estatal, Hidrovías Sociedad del Estado, para controlar la concesión de los trabajos de mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná.El decreto, otorgará el 51 por ciento de las acciones a la Nación y el 49 por ciento a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.Actualmente, estos trabajos están manos de la firma belga Jan de Nul, pero el contrato vence en mayo de 2021. De todos modos, dentro de la cartera de transporte se analiza prorrogarla por un año más.La hidrovía Paraguay-Paraná representa por un lado una alternativa al transporte terrestre menos costosa y ambientalmente más sustentable y también un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional.Para mejorar su navegabilidad es necesario aumentar el dragado y la señalización en pasos críticos. Además, el aumento de la carga transportada requiere ampliar algunos puertos existentes y construir nuevos puertos.La ampliación, hasta la confluencia, permitirá una integración y utilización de los puertos de aguas arriba de la ciudad de Santa Fe, propiciando un mayor desarrollo económico para la región y el país.