Se demora el anuncio del presidente sobre la próxima fase del aislamiento

"Achatar la curva"

"Flexibilizaciones"

Más restricciones en el interior

El anuncio de la extensión de la cuarentena llegó esta vez en formato distinto: Alberto Fernández no brinda un mensaje televisado en vivo sino que informa a través de un video grabado que se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio contra el coronavirus. Se publicará después de su llegada a Santa Fe, donde encabeza la firma del Acuerdo Federal de Hidrovía, en un acto en el Puerto General San Martín.El Presidente se reunió este mediodía en la Quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes ultimó los detalles de la continuidad del aislamiento social obligatorio para frenar al coronavirus. En estas dos semanas se buscará achatar la curva de casos tras el fuerte incremento de contagios y muertes registradas en todo el país.Según trascendió, Larreta y Fernández acordaron ciertas flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, relacionados con los sectores gastronómicos y de la construcción, de los más golpeados por la pandemia. En esta nueva fase se habilitaría la apertura de restaurantes al aire libre o "take away plus", aunque se mantendrían las restricciones para ofrecer el servicio en ambientes cerrados. En tanto que se retomarían obras con tope de personas.Lo que los funcionarios nacionales dejaron entrever en las últimas horas es que se mantendrán las medidas de control y prevención.Las restricciones se extenderán a las provincias que en las últimas semanas acrecentaron la cantidad de casos. De hecho, el Presidente mantuvo ayer un encuentro virtual con gobernadores en el que analizó la situación epidemiológica del país.