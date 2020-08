Comité de Emergencia Ambiental presentó acciones para atender los incendios

Intensificar la seguridad y el operativo de combate del fuego, reducir la navegabilidad e incorporar sistemas de alerta temprana, son las principales medidas.



El pasado 11 de julio, la Corte de Justicia de la Nación emitió una medida cautelar por medio de la cual se ordenó la constitución inmediata de un Comité de Emergencia Ambiental en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas).



Dicho comité, constituido por representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, el gobierno nacional y los municipios de Rosario y Victoria, mantuvo extensas reuniones periódicas y elaboró una propuesta de acciones concretas que fue presentada a la Justicia este jueves.



Las principales medidas consensuadas en el comité son las siguientes:



1.Declaración administrativa de emergencia ambiental. Las provincias que aún no lo hicieron declararán la emergencia ambiental en las porciones de su jurisdicción que correspondan al Delta del Río Paraná y que se encuentren comprometidas y/o resultar vulnerables por sus características intrínsecas en la problemática de los incendios. En este punto, Entre Ríos ya declaró la emergencia ambiental el mes pasado.



2.Intensificación de la presencia de las fuerzas de seguridad. Acordar, en atención al pronóstico climático e hidrológico desfavorable para los próximos 45 a 60 días, la intensificación de la presencia y despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales, en el territorio y en el marco de sus competencias, para disuasión y control del factor humano a fin de prevenir y evitar la ignición de fuegos. La provincia viene realizando dicha tarea, labrando actas de infracción a la Ley 9868 de Manejo del Fuego, y con aprehensiones por provocar incendios por parte de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.



3.Combate al fuego. Continuar las provincias y los municipios con las acciones de combate al fuego en curso y en vistas a través de los planes provinciales de manejo del fuego. Continuar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con la contribución de brigadistas de Parques Nacionales y recursos logísticos para el combate del fuego en articulación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.



4.Información de alerta temprana. Continuar el Ministerio de Ambiente de la Nación con la emisión de productos de alerta temprana y prevención de incendios forestales, rurales y de interfase emitidos por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y de Análisis de Riesgo Ambiental: Pronósticos especiales para incendios activos a solicitud del Ministerio de Seguridad: Alerta Temprana y Prevención de Incendios, con frecuencia diaria, semanal, mensual y trimestral a través de una red que incluye al Ministerio de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional, INTA y todas las jurisdicciones provinciales.



5.Campaña comunicacional. Implementar desde el MAYDS en contribución con las jurisdicciones involucradas una campaña comunicacional de concientización sobre el riesgo de incendio y el peligro para la vida que implica a los voluntarios civiles no profesionales presentes en la zona.



6.Creación de cortafuegos. Las provincias y la Nación coordinadamente, teniendo en consideración sus posibilidades presupuestarias, elaborarán entre las áreas técnicas pertinentes, un plan a la mayor brevedad posible, de dragado y limpieza mecánica de las obstrucciones en cauces naturales, buscando facilitar el flujo del agua. Asimismo, elaborarán un plan de creación de franjas libres de biomasa combustible por medios mecánicos. Todo ello a fin de constituir cortafuegos que contribuyan al control.



7.Red de Faros de Conservación. La Nación, las provincias y los municipios contribuirán a la estrategia de Faros de Conservación. Las provincias y los municipios facilitaran las condiciones para la instalación de los equipamientos e infraestructura para el funcionamiento de los Faros de Conservación en la zona de islas en cada una de las jurisdicciones.



8.Control de ingresantes al valle fluvial del río Paraná -sector Delta-. Las provincias y los municipios intensificaran conjuntamente con las fuerzas nacionales los controles en la zona. Asimismo, evaluaran la conveniencia del dictado de normas que restrinjan la circulación no esencial y /o de riesgo en la zona.



9.Elaboración de un plan sistemático de control. Elaborarán un plan operativo articulado y coordinado inter jurisdiccional para la prevención, control y supresión de los incendios con objetivos, programas, actividades, presupuestos, responsabilidades, cronograma de aplicación y sistema de evaluación.



Presencias



Por Entre Ríos, de las reuniones del Comité participaron la vicegobernadora, Laura Stratta; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri.