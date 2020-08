Eduardo Duhalde: "Se me escapó la tortuga"

El expresidente Eduardo Duhalde intentó justificar sus polémicas declaraciones sobre una posible ruptura del orden democrático en Argentina. El antiguo mandatario explicó que un militar de su confianza le había asegurado que "se estaba gestando un golpe de Estado". Sin embargo, señaló que no debería haberlo hecho público: "Se me escapó la tortuga", sentenció.



Según relató el propio Duhalde, la pandemia produce "actitudes psicóticas" y las personas tienen afirmaciones que "en su sano juicio no dirían". A modo de arrepentimiento aseguró que él no está "exento de eso". "Fue una pérdida momentánea de la mente que se desconecta de la realidad", agregó.



Durante una entrevista para A2 4, Duhalde comentó que le tiene pánico a los golpes de Estado, que ve con preocupación "el avance del militarismo en América Latina" y que, seguramente, ese miedo lo llevó a alertar sobre" la gestación de un golpe de Estado".



En ese marco, el exintendente de Lomas de Zamora aclaró que antes de hacer públicos sus temores, llamó a Cristina Fernández para contarle lo que un hombre del ejército, cuya identidad no quiso revelar, le había comentado. Según Duhalde, la expresidenta le dijo que se pusiera en contacto "inmediatamente" con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.



"El ministro me atendió el 18 de julio y me dijo que estaba absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas defienden el sistema democrático", expresó. "Yo cumplí con la obligación que tengo y se lo conté a a quien corresponde", concluyó.



Duhalde se ganó el rechazo de toda la dirigencia política y social al presagiar un escenario golpista, sin elecciones en 2021. "Puede terminar en una especie de guerra civil", había expresado.