IAPV: Buscan acortar plazos y cantidad de cuotas para antiguos adjudicatarios

Qué pasará con las cuotas de $400

Expectativas por el Procrear

Proyectos de viviendas para Paraná

El titular de Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, se refirió aa los sorteos semanales que realiza el organismo de las unidades habitacionales que se ejecutan en las localidades entrerrianas., explicó al funcionario provincial al dar cuenta que "hay un 95% de reactivación de la construcción de las obras contratadas, lo que implica,".Bisogni indicó que las viviendas se ejecutan "en el marco del programa provincial Primero Tu Casa lanzado por el gobernador Bordet en 2018, en lo que fue la reconversión del programa Techo digno cuando Nación dejo de enviar fondos para viviendas a la provincia".detalló.En la oportunidad,. "Las cuotas de las viviendas que se entregaron a partir del 2018 a través del programa provincial Primero Tu Casa registran un 95% de recaudación y el valor de la cuota de las viviendas de dos ambientes ronda los siete mil pesos, de un dormitorio son alrededor de seis mil pesos y los monoambientes, de cinco mil pesos", especificó.Sin embargo, el titular de IAPV diferenció que. Fue en ese sentido que anticipó que se trabaja con el equipo técnico para buscar alternativas para los adjudicatarios "porque hay cuotas que rondan los 300 o 400 pesos"., estimó Bisogni al entablar una alternativa para que terminen de saldar las hipotecas de sus viviendas".Al adelantar que se convocará a los adjudicatarios para saldar la deuda que tienen por la hipoteca de la vivienda "en el menor tiempo posible", Bisogni aclaró queEn la oportunidad, mencionó que en el organismo "frecuentemente" se encuentran con adjudicatarios que no habitan las viviendas sociales que les fueron entregadas; esto se logra "gracias a las denuncias de vecinos que saben que cuando firman se comprometen no venderla, ni alquilarla, ni prestarla".Consultado a Bisogni si está prevista la construcción de nuevas viviendas en la capital entrerriana, éste comentó que "trabajamos junto al gobernador Bordet y el intendente Bahl enpara proyectar más viviendas para los paranaenses"., reconoció el funcionario provincial.Respecto al modelo de vivienda, comentó que "antiguamente, el prototipo de la familia tradicional era el matrimonio con los hijos; hoy día lo único que no se contemplan son para personas solteras, pero si para quienes se hacen cargo de algún familiar, o matrimonios".Consultado a Bisogni por el plazo de entrega para las torres de viviendas construidas sobre calles General Espejo, Pablo Crauzac, General Sarobe y avenida Ejército, éste aclaró que "la obra no corresponde a IAPV"."Es una obra que está finalizada por el Procrear a través del Banco Hipotecario pero falta una obra de cloaca que gestionan Provincia y el municipio de Paraná; una vez que esté concluida esa obra, se adjudicarán, seguramente, por sorteo", estimó.