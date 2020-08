Se realizó la apertura de sobres para la ampliación de la red de gas en Victoria

Se realizó este jueves la apertura de sobres para la ampliación de la red de distribución de gas natural en Victoria; se trata de una obra que beneficiará a 250 familias de la localidad por una inversión de 58 millones de pesos."Con la obra en ejecución en el 80%, llegamos hasta el parque industrial y ahora hasta las termas", valoró la vicegobernadora Laura Stratta al dar cuenta que "hay una vocación de dar respuestas a las familias de Victoria y a la cuestión estratégica para el desarrollo del área industrial y del turismo"."El gobernador Bordet fijó como una prioridad a la obra pública que genera trabajo y mejoran la calidad de vida", resaltó Stratta y aclaró que "son obras costosas para el Estado que responden a necesidades y demandas de las poblaciones y autoridades locales.Respecto al trabajo desarrollado durante la pandemia por coronavirus, destacó que "las empresas trabajan bajo los protocolos de cuidado" y valoró que "no ha habido contagios en el marco la obra pública".Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, explicó: "Esta es una obra más de las cuatro que venimos llevando adelante en Paraná y Federal con recursos provinciales que permiten dinamizar las tareas a través de la secretaria provincial de Energía"."El plan de obra pública no se paralizó, las obras se están ejecutando y tenemos un plan muy fuerte para desarrollar durante los próximos meses", subrayó el funcionario provincial.En relación a la infraestructura escolar de cara a un eventual retorno a las clases presenciales, Richard aseguró: "No hemos dejado de trabajar en las escuelas, sobre todo en esta situación por la que los chicos no están en clases, y desarrollamos un plan para poner en condiciones los establecimientos en caso que se tome la decisión para el regreso a las aulas".