Confirman que Santa Fe no retrocede de fase y tomarán medidas por localidad

Luego de un nuevo récord de casos diarios de coronavirus en el territorio santafesino, el gobernador Omar Perotti confirmó que la provincia de Santa Fe no retrocederá de fase de aislamiento ante la pandemia. Pero aclaró que sí habrá medidas locales para contener posibles brotes.Este martes por la noche el Ministerio de Salud de la provincia informó 354 nuevos casos de covid y la provincia alcanzó un total de 5.380 contagios desde el inicio de la pandemia.La curva de casos en Santa Fe está en ascenso acelerado. La semana pasada hasta el gobernador advirtió que si los casos siguen aumentando no dudará en volver a fase 1 y la ministra Sonia Martorano también se refirió en este sentido pero habló de fase 3. Ahora Perotti trajo tranquilidad a la población y aclaró cuál es la medida y determinación que tomarán ante la crítica situación que atraviesa la provincia por el covid."Tenemos que ser claro en esto: no va a haber una medida general otra vez. Cada mediada va a tener su adecuación al lugar en el que se este dando el brote de la pandemia. Esto es lo primero que tenemos que despejar y que nadie sienta que toda la provincia puede volver atrás", sentenció el gobernador enPerotti puso como ejemplo de esta determinación de tomar medidas locales a Casilda, que tras un incremento de casos volvió a fase 1 en un momento en que manifestó que sentían que "se desbordaba" y "hoy está recuperando sus números habituales", dijo."Venado Tuerto también tuvo un pico fuerte y se habló con el intendente para tener una primera instancia de reducción de fase con reducción de horarios generales. A las 19 horas se cierra todo en Venado Tuerto. No se va en una actividad en particular sino con una disminución de movimiento que expone que el que está dando vuelta después de las 19 horas es probable que va a una cena con los amigos y no tiene que ir y ahí sí se puede controlar un poco", agregó el mandatario.Insistió en que a partir de ahora y según la situación epidemiológica de cada lugar, se tomarán medidas localizadas. "Va a haber diferente modalidades de intervención de acuerdo a la capacidad de respuesta de cada ciudad o localidad, de equipamiento para hacer seguimiento y cuidado de los aislados, y necesidad de camas de la región; estos son los parámetros que analizamos y ninguno es igual en los diferentes lugares de la provincia", sentenció Perotti y afirmó que monitorean a diario la situación en cada localidad santafesina.

La intranquilidad de la población ante posibles nuevas medidas restrictivas por el avance del coronavirus se despertó la semana pasada luego que el gobernador advirtiera que "si sigue en aumento la circulación comunitaria" de coronavirus la provincia no iba a dudar en "volver a fase 1". Fue durante la inauguración de una ampliación modular en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Juan Milich en Villa Constitución.Luego la ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró que Santa Fe permanece en "estado de alerta" en relación a la pandemia del coronavirus. Y agregó que decidirían el retroceso al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) -que es la fase 3- o la continuidad en la fase 4 de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) según la situación epidemiológica de la provincia. Esto depende del comportamiento de diferentes indicadores que monitoerean a diario, como los días de duplicación de casos, aumentos de los contagios, brotes, la contención de los mismos, y el número de camas críticas ocupadas. Fuente: (AiredeSantaFe).-