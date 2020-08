Coronavirus y aislamiento: Qué pasará en provincias donde suben los contagios

Provincia por provincia

Política El gobierno nacional declaró en aislamiento a todo el departamento Gualeguaychú

En medio de un fuerte incremento de casos de coronavirus en varias provincias durante los últimos días, el presidente Alberto Fernández mantendrá esta tarde una videoconferencia con los gobernadores para definir la nueva etapa de la cuarentena. Ya hay al menos cinco provincias que volverían a la Fase 1 de aislamiento mientras que otros 11 distritos mantendrán restricciones de circulación por los casos de contagios comunitarios detectados.Alberto Fernández y su equipo de funcionarios dialogarán a las 17 con los gobernadores aunque se reservará una reunión por separado para definir la situación del AMBA con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.El último parte sanitario mostró un panorama preocupante donde la Argentina superó la barrera de los 10.000 contagios.La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo que. Esto se vio particularmente en Santa Fe, que informó 356 casos, Córdoba 298 o Jujuy 215. Pero el rebrote de casos generó preocupación en otros 12 distritos, incluida Entre Ríos.Ante este panorama, muchos gobernadores revisaban ayer su estrategia sanitaria de cara al nuevo esquema de cuarentena que hoy analizarán con el presidente Alberto Fernández. Es que el Gobierno nacional es el que concentra el poder de decisión final para habilitar actividades o determinar nuevas fases de aislamiento en todo el país en coordinación con los mandatarios provinciales.y están bajo alerta figuran además de la CABA y el conurbano bonaerense, Córdoba (Capital), Chaco (Resistencia, Puerto Vilelas, Fontana y Barranqueras),, Jujuy (Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro), La Pampa (Santa Rosa, Catriló y Macachín), La Rioja (capital y Chamical), Mendoza (Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y la capital), Neuquén (en la capital y en el conglomerado Cutral-Có, Plaza Huincul, Plottier y Centenario), Santa Cruz (Río Gallegos), Tierra del Fuego (Río Grande), Santa Fe (Rosario y Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto), Tartagal (Salta), y Tucumán (San Miguel de Tucumán).En Entre Ríos el último reporte nacional confirmó 2.621 contagios y 34 muertes., las autoridades municipales señalaron que, por el momento, no se evalúan restricciones económicas ya que sostienen que la propagación del virus se da en reuniones familiares y sociales.No obstante,da cuenta de la situación en el resto de las provincias.. En la provincia que maneja Alicia Kirchner hay 1.479 casos confirmados de los cuales 901 son de Río Gallegos. Así, la gobernación santacruceña expresó a Infobae que la situación epidemiológica actual de Río Gallegos está definida como "zona de transmisión comunitaria" y el porcentaje de ocupación de camas en toda la provincia es del 29,33% aunque en la capital provincial es del 40,25%.De esta manera, Río Gallegos está en una situación de aislamiento social obligatorio por el brote que inició el 14 de julio por lo que las personas que van con autorización previa a otra localidad deben hacer cuarentena de 14 días y por todo esto los negocios funcionarán en horarios limitados con protocolos de bioseguridad, la circulación en las calles se mantendrá por DNI (pares e impares) y con autorización emitida por municipio o provincia dependiendo la tarea que desempeñan (comercios hace el municipio y administración pública y escenciales la provincia). Desde el gobierno de Alicia Kirchner dijeron que en Río Gallegos es muy probable que siga la cuarentena estricta por 15 días más.. El gobernador Omar Gutiérrez va a reforzar desde hoy las medidas sanitarias y también el mensaje de responsabilidad individual ante la pandemia. Con 2.547 casos de los cuales 132 se registraron en las últimas horas, en Neuquén las reuniones sociales siguen siendo el principal canal de contagio y la ocupación de camas UTI es del 71%. Ante este panorama, allegados al gobernador Gutiérrez dijeron a Infobae que el mandatario anunciará hoy 10 medidas tendientes a generar mayor responsabilidad colectiva y evitar más contagios.. Anoche se detectaron allí 381 casos nuevos de COVID-19 y despertaron un alerta en la provincia manejada por Omar Perotti. En Santa Fe suman ya 5.763 casos y 67 muertes. La mayor parte de estos están en las localidades de Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe y San Lorenzo. Según indicaron los voceros del gobernador Perotti, no descartan que se pueda volver a Fase 1 si no hay respuesta en los hospitales que tienen el 50% de las camas de terapia ocupadas.. En esta provincia ya se registraron 5.173 contagios y más de 150 muertes por COVID-19 lo que llevó a la gobernador Arabella Carreras a analizar que en la nueva etapa de cuarentena se mantendrá la Fase 1 en localidades como del departamento del Alto Valle, lo que implica las restricciones en los comercios, salidas recreativas sólo los fines de semana y la parálisis total del empleo público.. El gobernador Sergio Uñac registró 160 casos de COVID pero en los últimos días se dispararon los contagios por dos personas que entraron por caminos clandestinos e infectaron a varias personas. Así, la provincia aisló al departamento de Caucete y 48 horas después Uñac decidió volver por prevención a Fase 1 de cuarentena.. La ministra de Salud santiagueña, Natividad Nassif, anunció que en el "conurbano de Santiago del Estero y La Banda se ha iniciado la transmisión comunitaria del virus". Se contabilizaron ya 692 casos de coronavirus y la gobernación admitió que la situación actual es "delicada" por el incremento de casos y no descartan restringir actividades públicas.El gobernador Gerardo Morales padece COVID-19 y está aislado. Esto traduce la situación de mucha preocupación que hay en este distrito ya que en las últimas horas se registraron 236 contagios que elevan la curva ascendente de 7.000 contagiados. Así, se mantendrá en algunas localidades la Fase 1 de cuarentena y test PCR obligatorios para ingresar a una ciudad.El comité de expertos en salud se reunirá hoy en Jujuy y según explicó ayer a Infobae el doctor Ekel Meyer, que forma parte de ese comité, no descartaba mantener la Fase 1 en toda la provincia si se disparan los contagios. En San Salvador de Jujuy se realiza un operativo sanitario con el objetivo de detectar a pacientes asintomáticos, casos sospechosos y positivos de coronavirus entre los vecinos y en especial entre los adultos mayores. Es que la capital jujeña se encuentra en "zona roja de contagios" debido al avance del coronavirus y se reforzaron los controles en toda la frontera con Bolivia.Con 6.700 casos confirmados de los cuales 355 se informaron anoche la provincia mediterránea se mantiene en alerta. El gobernador Juan Schiaretti dispuso un esquema de aislamientos focalizados en aquellas localidades donde se registren rebrotes significativos y contagios grupales. Pero según dijeron a Infobae en la gobernación de Córdoba no hay indicios hasta ahora que se imponga la Fase 1 de aislamiento en la provincia. Se mantendrá el esquema de controles, penalidades por no usar barbijos y el seguimiento de encuentros sociales masivos. En el interior de la provincia se registraron incrementos de casos y esto podría generar nuevas medidas de aislamientos focalizados.El gobernador Mariano Arcioni, encabezó ayer una videoconferencia del Comité de Emergencia Provincial con intendentes, para consensuar las principales medidas preventivas contenidas en un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitirá hoy para mitigar los casos de COVID.Con 650 casos confirmados pero un incremento importante en los últimos días, Arcioni dispuso que un nuevo DNU con nuevas medidas a tomar para tratar de contener la velocidad propagación del virus. Esta medida contempla la restricción de la circulación entre Trelew y Puerto Madryn, con la suspensión del servicio público de transporte interurbano, los empleados públicos seguirán con guardias mínimas con teletrabajo y los horarios comerciales se darán hasta las 20.30 horas en todas las localidades de la provincia. Los restaurantes van a trabajar de lunes a jueves hasta las 23 horas, en tanto viernes, sábado y domingo hasta las 0 horas. También los gimnasios serán con turnos registrados se suspendió por catorce días la habilitación de nuevas actividades.El gobierno de La Rioja se plantea la posibilidad de volver a un estado de alarma o a una fase de "microcirugía" en algunas localidades ya que hubo un rebrote del virus que llegó en toda la provincia a los 1.214 contagios.Con 272 casos confirmados, el gobernador Eduardo Valdés dijo a Infobae que la situación está "controlada" y remarcó que el esquema de cuarentena seguirá como hasta ahora. Es decir, con limitaciones y protocolos de salud pero sin regreso a una Fase 1 de acuerdo a la trazabilidad del virus.El Ministerio de Salud de Tucumán reforzó las restricciones de cuarentena de 14 días a quienes lleguen del exterior y se mostró en estado de alerta ante 1.349 casos detectados de los cuales 68 se informaron ayer. La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, mantuvo una reunión con el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Luis Medina Ruiz, para realizar un balance de las acciones que se llevarán adelante y admitió que la provincia se encuentra en una "situación viral comunitaria". Así, no se descarta una continuidad de la cuarentena con las mismas restricciones.. Con un aumento de contagios, 5.041 casos y 202 muertes el gobernador Jorge Capitanich dispuso un "plan de desescalada" a la normalidad y mantendrá en Fase 3 a la provincia aunque sus voceros no descartaban anoche revisar la situación si se disparan los contagios. El plan de contingencia de Chaco contempla el licenciamiento (teletrabajo) a personas mayores de 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo; salidas recreativas a quienes no impliquen grupos de riesgo; actividades deportivas limitadas; la prohibición de reuniones sociales en espacios cerrados; aperturas con horarios de comercios; el trabajo en la construcción con limitaciones y los restaurantes con limitación horaria.El gobernador Gustavo Melella dijo a Infobae que buscará abrir las actividades económicas en la nueva etapa de cuarentena en Tierra del Fuego. Allí hay 1.854 casos de COVID pero no se registró un aumento significativo aunque se mantienen en alerta por el incremento de casos en la vecina Santa Cruz.Con 2.285 casos confirmados de coronavirus y un aumento significativo en los últimos días Salta se convirtió en otra de las provincias que tendrá un esquema de cuarentena restringido. El gobernador, Gustavo Sáenz, decidió limitar el turismo interno y fijó restricciones para la circulación en el interior de la provincia. La medida se venía planteando por parte de los intendentes y todo indica que se mantendrá desde el lunes de la semana que viene.