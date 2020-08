El intendente de Santa Elena dio positivo de covid-19

El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, informó a la comunidad que dio positivo de covid-19, tras recibir el resultado de su hisopado.



"Me hice un hisopado preventivo. Me dieron el resultado y arrojó positivo para covid-19", expresó el mandatario en sus redes sociales.



Asimismo, informó que "me encuentro bien, estoy en aislamiento y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias han decidido trasladarme al Hospital 9 de Julio, de La Paz, por cuestión protocolar. Voy a estar monitoreado y cumpliendo el aislamiento en la vecina ciudad. Quiero llevar tranquilidad a todos los santaelenenses y voy a estar informando de la situación".



Pidió a la población "que en estos momentos nos cuidemos más que nunca y tomemos todas las medidas de prevención".