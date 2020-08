Conflicto en Frente de Todos por banca vacante en Diputados: presentaron amparo

Busca impedir la jura del primer suplente varón de aquella nómina, Guillermo Carnaghi, en reemplazo de Darío Martínez, recientemente designado como flamante secretario de Energía de la Nación.



El conflicto, que escaló en las últimas horas con la judicialización del caso por parte de Miras Trabalón, tiene como trasfondo disímiles interpretaciones de la ley de paridad de género aprobada en 2017.



Carnaghi, dirigente del PJ neuquino, sostiene que en virtud de esa normativa un varón debe ser reemplazado por un representante del mismo género.



En cambio, Miras Trabalón, quien consiguió en los últimos días el apoyo de la Banca de la Mujer del Senado y de personalidades como la ex ministra de Cultura Teresa Parodi, sostiene que el verdadero espíritu de la ley de paridad de género es igualar la representación femenina respecto de la masculina.



Y apuntaló esta postura alegando que aquel fue el criterio que consideró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Crexell, que determinó que la banca del fallecido Horacio "Pechi" Quiroga por Juntos por el Cambio le correspondía a Lucila Crexell, segunda titular de la lista, y no al empresario Pablo Cervi, primer suplente de la nómina.



En su acción de amparo, la dirigente neuquina del partido Nuevo Encuentro se expresó "contra el actuar grave, actual e inconstitucional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la Banca del "Frente de Todos" por el Distrito Electoral Neuquén".



En tal sentido, le pidió a la jueza María Romilda Servini de Cubría que "decrete tal inconstitucionalidad por contravenir con su aplicación literal la finalidad de la ley que lo contiene" y que además "dicte medida cautelar de no innovar contra la Cámara de Diputados de la Nación, para que se abstenga de tomar juramento" a Carnaghi.



"No cabe sino realizar un sencillo corrimiento de la lista por su orden. Es que la aplicación directa de la pauta de sustitución por personas del mismo genero, conduce a una solución contradictoria con la finalidad esencial de la ley 27.412, que es la protección de los derechos políticos de las mujeres", indicó.

En los argumentos, Miras Trabalón subrayó que la Ley 27412, de Paridad de Género, tiene como ratio legem el sustancial, real, concreto, acceso de las mujeres a los cargos de representación hasta llegar y mantener una paridad del 50 por ciento de los cargos".



"Tal finalidad de equiparar en el Congreso la cantidad de mujeres a la de varones se desprende de los fundamentos de la propia ley y todo su articulado. Es la positivización de una de las reivindicaciones históricas del feminismo, de la Lucha por la Igualdad de género", concluyó.

NA