Quemas en islas: "Este tema requiere celeridad, es muy preocupante" dijo Giano

En el Senado se debate un proyecto de Ley por el que se establece un Régimen para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado, ubicados en zonas de islas y humedales de la provincia. "Es un proyecto que está en el Senado; claramente es una demanda la de tener una ley para hacer frente a situaciones críticas y de emergencia, como estamos padeciendo producto de la quema irresponsable en su altísima mayoría, y también por la faltante de humedales por la bajante del río Paraná, casi histórica y que ha impedido que barreras naturales que existían, impidan mayores quemas o incendios", resaltó el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano.



Destacó que este es "un tema muy sensible; esperemos que rápidamente tenga la media sanción del Senado para poder tratar y dar sesión definitiva en Diputados".



Giano puntualizó que "esto requiere urgencia, por eso seguramente será tratado con celeridad en el Senado y aquí también le daremos el mismo curso".



Además, hizo hincapié en que "el gobierno de Entre Ríos ha hecho todo lo que está a su alcance respecto a la intervención con Santa Fe y mucha ayuda del gobierno nacional, con todo el equipamiento, para generar una barrera para que no haya incendios, que no haya mayores pérdidas, mayores daños. Se ha visto que el Estado solo no ha podido, cuando hay particulares que, con mucha irresponsabilidad atento a la bajante, a la sequía, no ha tomado las medidas de precaución debidas y han ocasionado estos problemas que ya llevan varios meses". Elonce.com.