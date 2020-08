Macri negó afirmaciones de Fernández, pero el Presidente ratificó sus dichos

El ex mandatario Mauricio Macri aseguró que "es falsa la versión que el Presidente ha dado" sobre la conversación que mantuvieron en marzo pasado, al desmentir una frase suya que le atribuyó Alberto Fernández sobre que "murieran los que tenían que morirse" durante la pandemia.



De esta forma, Macri salió al cruce de las expresiones del Fernández de este domingo, a través de una carta publicada en las redes sociales bajo el título "El Valor de la Palabra Presidencial".



En una misiva que dirigió a los "queridos argentinos", el ex mandatario de Cambiemos confirmó que el 19 de marzo "antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio" se comunicó con el jefe de Estado.



Al respecto, detalló: "Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo".



"Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", subrayó Macri, quien se encuentra en Suiza a raíz de su cargo como titular de la Fundación FIFA.



En uno de los párrafos, Macri le recordó a Fernández "que nada es más importante para un dirigente político -y sobre todo para un presidente- que su palabra".



El domingo, Fernández consideró que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri", algo que ratificó este lunes en su cuenta de la red social Twitter, más allá de las críticas de la oposición.



Además, el Presidente sostuvo que Macri le dijo en esa última charla de marzo pasado que "murieran los que tuvieran que morirse".



"Al día siguiente que decreté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse", relató Fernández.



Al respecto, Macri salió al cruce y expresó: "Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político ?y sobre todo para un presidente? que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro".



"La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección", indicó el ex mandatario nacional.



"Pero un primer requisito para progresar en estos consensos es que los dirigentes sean creíbles, que los interlocutores puedan confiar en la palabra del otro. Sin confianza es imposible llegar a acuerdos", recalcó Macri.



El ex presidente dijo que en los últimos meses decidió "hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse", pero explicó: "Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera.



FERNÁNDEZ REAFIRMÓ LO QUE DIJO SOBRE SU DIÁLOGO CON MACRI

El presidente Alberto Fernández reafirmó ayer que Mauricio Macri le dijo que había que privilegiar la economía antes que la vida de los argentinos al inicio de la cuarentena, luego de que el ex mandatario saliera a desmentirlo y se generara una fuerte polémica.



Al encabezar un acto en la localidad bonaerense de Pilar, Fernández afirmó que prefirió "preservar la vida de la gente" antes que "ganar un peso más en la economía".



"Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar, y que mueran los que tengan que morir", enfatizó el Presidente.



En la inauguración de la Estación Villa Rosa del tren Belgrano Norte, resaltó: "Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía".



El jefe de Estado se expresó así al reafirmar sus dichos sobre el diálogo que mantuvo con Macri en marzo pasado, luego de que el líder del PRO saliera a desmentirlo a través de una carta, en la que le pidió tener presente "el valor de la palabra".



"Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó en la pandemia, pero cayó a la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo ´no me equivoqué´. Era mejor hacer lo que hicimos", enfatizó.



En ese marco, Fernández afirmó: "Poco a poco y sin olvidarnos de que el riesgo de la pandemia no ha terminado, vamos a ir volviendo a lo que cotidianamente hacíamos".



"Volvimos después de cuatro años de los que no quiero hablar, por momentos no quisiera ni acordarme, pero además volvimos para ser mejores, y estamos siendo mejores con cada una de estas cosas", manifestó.



El jefe de Estado aseguró que "con todas estas obras se ve que la economía argentina empezó a moverse, que más allá de lo que todos dicen, la actividad económica está por encima de la que se registraba en marzo antes de la pandemia".



Durante otro tramo de su discurso, Fernández defendió la decisión de convertir la telefonía celular y fija, la TV por cable e internet en servicios esenciales: "Es para que las empresas no dispongan de la noche a la mañana aumentar el costo".



"Me propusieron que vuelvan a clases, pero es poner en riesgo la salud de los chicos. La solución no es que vuelvan a clases, sino que los servicios públicos lleguen a todos", destacó el Presidente en referencia al pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de reabrir las escuelas para los chicos que no tienen acceso a computadoras e internet.



Al referirse a la inseguridad, consideró que "la calle es de todos y merecemos vivirla con tranquilidad", por lo que el Gobierno busca que los argentinos "viajen con seguridad, que no teman, que sientan que el Estado los está cuidando y los está preservando de que nadie los ataque".



"Estamos trabajando para que más de 3.000 estaciones de ómnibus tengan botón antipánico y cámaras de seguridad. Para que nadie que transite la calle tenga miedo de ser atacado o asaltado", detalló.



Por último, pidió a los argentinos que "no los desalienten, que cuando los inviten a bajar los brazos y les digan que su libertad está en riesgo, sepan que tienen un Gobierno que lucha por la dignidad y por la fortaleza de cada uno y cada una de ustedes".