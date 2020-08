Rogel: "Es probable que se pospongan las elecciones partidarias"

Recordemos que el mandato de las autoridades partidarias se extiende por dos años, por lo que en función de lo que establece la Carta Orgánica, el partido convocó a elecciones en tiempo y forma teniendo en cuenta que en noviembre vencen los mandatos de quienes hoy conducen al radicalismo entrerriano.En uno de los artículos de la convocatoria a comicios, se establece que "el Comité Provincial se reserva la facultad de ampliar, modificar, salvar y/o prorrogar plazos y/o disposiciones en razón de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto del coronavirus Covid-19.aseguró: "El comité provincial está obligado a convocar a elecciones, así lo ha hecho. Seguramente enviará la comunicación a la justicia electoral y a los comités de emergencia sanitaria, para que se decida si los comicios puedan ser realizados o no"."Me parece que sería descabellado ir a golpear una puerta de un vecino para plantearle que vaya a votar en una interna partidaria, no porque las organizaciones políticas no tengan que cumplir su responsabilidad, sino porque hay que tener un sentido común en las cosas. De todas maneras, el Comité provincial hizo lo que tienen que hacer, tienen que convocar", opinó."Creo que no están dadas las condiciones y lo más probable es que se termine votando, por marzo del año que viene", apuntó.A juicio del dirigente radical, "lo que corresponde, de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica, es enviar una nota al Comité provincial, a la mesa del congreso y una resolución del congreso, prorrogando a las autoridades hasta marzo, tentativamente, que es cuando se podrían realizar las elecciones".Por otra parte y al ser consultado, Rogel entendió que en la provincia, "los legisladores de Juntos por el Cambio, están teniendo una participación destacada, respecto de señalar por la forma positiva las cosas importantes".