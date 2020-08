La bicameral firmó el dictamen del DNU para congelar tarifas de cable e internet

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo firmó el dictamen del DNU del presidente Alberto Fernández para congelar hasta fin de año las tarifas de operadores de televisión por cable e internet, sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio quienes impugnaron la iniciativa.De esta forma, el organismo dio el visto bueno al decreto presidencial que restablece como servicios públicos a la telefonía celular y la provisión de internet, a la vez que congela sus tarifas hasta el 31 de diciembre.Por su parte, Cleri negó que no se hayan cumplido las 48 horas y lamentó durante la reunión que los legisladores de Junto por el Cambio "no quieren dar el debate" en torno a la iniciativa, ya que no se conectaron durante todo el encuentro virtual y de esa forma ratificaron su rechazo."Hemos refrendado por mayoría una medida que cuida a la gente en este momento que nos toca vivir, marcado por la pandemia, en el que garantizar el acceso a las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías es vital", dijo el diputado del Frente de Todos.Y agregó: "Una vez más vemos que la oposición elude el debate en los ámbitos correspondientes, como esta Bicameral, pareciera que el único objetivo que tienen es desgastar al gobierno nacional; y en función de ese objetivo se ponen la camiseta de los grandes grupos económicos que solo buscan ganar cada vez más".Por su parte, la UCR señaló mediante un carta que no se cumplieron las 48 horas de anticipación para llamar a la reunión y remarcó también que fue convocada "bajo la modalidad de teleconferencia con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados a pesar de que el protocolo para realizar sesiones remotas ya venció".El escrito llevó las firmas de Luis Petri, Pablo Tonelli, Silvia Giacoppo, Omar De Marchi, Gustavo Menna y Luis Naidenoff.Tras la reunión, el partido que integra Juntos por el Cambio volvió a cargar contra el oficialismo: "Se decide arbitrariamente un temario que no respeta los ingresos de los DNU. Por ejemplo, aún no logramos que se trate el decreto de suspensión de Movilidad Jubilatoria que para nosotros es clave, ya que ajusta sobre los jubilados porque les saca parte de los haberes y viola flagrantemente la Constitución", advirtió Petri.Durante el encuentro virtual, la Bicameral también aprobó otros tres decretos presidenciales, el de extensión de la moratoria para pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de la creación de una agencia para investigación de desarrollo tecnológico.Con la firma del dictamen, el DNU quedó listo para ser discutido en el recinto de la Cámara alta.Para quedar firme, el decreto del Presidente solo requiere de la aprobación de una de las Cámaras.