Giano: "En este momento también debemos acompañar a los jóvenes"

"Escuchar a jóvenes, que buscan trabajo o que están estudiando en el nivel secundario, terciario o universitario permite tener un escenario real de lo que están atravesando en una situación atípica y que los afecta directamente en el desarrollo de las actividades que realizan, pero en particular en lo laboral y educativo", señaló Giano.



Durante la charla, todos reconocieron que como jóvenes tuvieron "un poco más de facilidad para adaptarse a la nueva modalidad de trabajar o cursar virtual", pero, las horas de exposición en la pantalla y la carga horaria que se ha duplicado, son los factores que más los afecta. Y aunque las herramientas digitales son útiles, es necesario replantear la accesibilidad.



Además, señalaron la importancia de interactuar de manera presencial con los docentes: "estamos aprendiendo o incorporando conocimientos de una manera genuina no presencial y cuesta adaptarse a este tipo de comunicación con nuestro trabajo o estudio".



Para Giano "es el momento en el que más debemos comprender y acompañarlos, las frustraciones y exigencias son atípicas y hoy tienen una carga emocional que se potencia al no ser fácil conseguir empleo, no poder sociabilizarse en el trabajo o en un entorno como la escuela, el profesorado o la universidad".



"Creo que la mayor enseñanza es que la situación no los paralice, tenemos que actuar y hacer, obviamente no hay un manual que explique cómo proceder, pero debemos tener presente que si se equivocan pueden retroceder e intentarlo nuevamente, y nosotros, como adultos, estamos para escucharlos y ayudarlos", finalizó el presidente de la Cámara baja.