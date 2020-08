Implementan aulas virtuales gratuitas para estudiantes y docentes entrerrianos

El gobierno provincial, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, se sumó al lanzamiento de la primera etapa de la plataforma educativa federal Juana Manso.La plataforma de educación a distancia desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación incluye aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a partir de la producción de datos abiertos para toda la comunidad educativa, con el objetivo de dar respuesta a la continuidad de la enseñanza en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y con la finalidad de trascender con esta herramienta y perdurar en el tiempo.El Consejo General de Educación, junto al resto de las carteras educativas provinciales, "acompaña el lanzamiento de esta plataforma, que es sólo la primera etapa y uno de los ejes centrales del Plan Federal Juana Manso, al que se sumará la conectividad en las escuelas de todo el país que aún no tienen acceso, la formación docente y la distribución de computadoras".Se trata de "una propuesta federal que integra colaborativamente las producciones de todas las jurisdicciones"."La propuesta de la plataforma Juana Manso es sumamente interesante y creo que va a ser el inicio de conformación de un verdadero ecosistema digital que no solo plantea espacios para aprender, sino también una multiplicidad de recursos educativos federales construidos desde cada una de las provincias", indicó Claudia Azcárate, directora de Información, Evaluación y Planeamiento del CGE."Si bien hoy pensamos la plataforma en el marco de la pandemia y su utilidad en el marco de las clases a distancia, a largo plazo seguramente se podrá constituir en una herramienta que enriquezca, acompañe y genere nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje", proyectó la funcionaria y destacó el "hecho de que esté desarrollada en software libre porque genera la posibilidad de mejorarla, ampliarla y que sirva de base para otras plataformas".Además, Azcárate informó que desde el CGE se está trabajando para "acoplar nuestro sistema a la Juana Manso. Ya hemos sumado nuestros contenidos educativos del Portal Aprender y esperamos integrar más adelante la plataforma Atamá".Luisina Pocay, coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE, explicó que "Juana Manso favorece la innovación educativa y la calidad en las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje, además de promover la soberanía digital a través del uso de software libre y el desarrollo de la industria nacional de software".Para validar el ingreso a la plataforma de docentes y estudiantes, el rol del director o directora de cada escuela será fundamental, ya que deberá registrar los distintos cursos en www.juanamanso.edu.ar y desde el CGE se autorizarán los accesos, mediante validación de cuentas de usuarios escolares.Disponible en su primera versión,. Tendrán a su alcance repositorio virtual de recursos digitales multimedia, descargables y abiertos (es decir, con licencias que permiten reutilizarlos, reeditarlos y redistribuirlos), producidos por las provincias, docentes y organizaciones culturales de todas las jurisdicciones del país."Para esta primera etapa realizamos una selección de contenidos educativos digitales disponibles en nuestro reservorio de recursos del Portal Aprender, que en este 2020 está cumpliendo diez años", señaló Celina Morisse, coordinadora de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos del CGE, en cuanto a la participación de Entre Ríos."En este sentido, el repositorio federal que pone a disposición el Plan Juana Manso es una oportunidad para compartir e intercambiar con la comunidad educativa del país, desde la perspectiva de los recursos educativos abiertos, la singularidad de nuestros contenidos producidos con una fuerte impronta local y regional", añadió la responsable de Aprender, portal de recursos educativos pionero en el país.Con actualizaciones permanentes, periódicas y el acompañamiento técnico y pedagógico de especialistas, este sistema de comunicación docente-estudiante contempla muchos de los intercambios didácticos básicos sincrónicos y asincrónicos: preguntas, exposiciones, respuestas, conversaciones, anuncios, evaluaciones, etc.Juana Manso es un plan federal del Ministerio de Educación de la Nación que abarca conectividad, equipamiento, una propuesta de formación y capacitación docente y una plataforma educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina.En su lanzamiento, el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, agradeció a los equipos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a la Secretaría de Innovación Pública y los ministros de Educación provinciales, como así también a los representantes de las universidades nacionales por acompañar la iniciativa y puesta en marcha de la primera etapa de este proyecto: "Es nuestra responsabilidad brindar una respuesta federal que continúe garantizando el trabajo mancomunado que llevamos adelante, no solo entre provincias y las distintas áreas del Estado nacional, sino también con nuestro sistema universitario de cara a las respuestas que la sociedad necesita".