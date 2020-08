Fernández: El Estado debe "regular servicios públicos para proteger al usuario"

Economía Qué es un servicio público esencial y por qué es importante

El Presidente de la Nación volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea, quien calificó el rechazo a esa medida como "dogmático y corporativo"."Lean con atención las observaciones de Thea. Es necesario que entendamos que el Estado debe regular servicios públicos como TIC´s y celulares para preservar los derechos de ciudadanos que necesitan acceder a los mismos. Proteger al usuario. De eso se trata", expresó el mandatario.El funcionario bonaerense reseñó que "en diciembre de 2015" el ex presidente Mauricio Macri "derogó por DNU 267/15 la facultad del Estado de regular los precios de los Servicios TIC, prevista en la Ley Argentina Digital desde 2014, sin más necesidad y urgencia que aumentar las ganancias de sus empresas amigas a nuestra costa"."¿La consecuencia fue mayor inversión y acceso a estos servicios? No, estas medidas 'a medida' de las grandes corporaciones desincentivaron la competencia y multiplicaron la rentabilidad", añadió.Asimismo, el funcionario se preguntó: "¿Alguien puede dudar que hoy el acceso a Internet y a la telefonía celular son servicios esenciales y estratégicos, cuyo acceso universal debe ser garantizado por el Estado mediante herramientas regulatorias?"."La declaración de "servicio público" no es más que eso", dijo y añadió: "El rechazo a la facultad del Estado de incidir sobre los precios fijados a estos servicios desconoce que estas actividades 'privadas' usan de modo casi exclusivo un espacio propio del dominio 'público'. Estas corporaciones funcionan gracias a autorizaciones estatales", concluyó.