Senado retomará esta semana el análisis del proyecto de explotación de humedales

La reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Producción, está convocada para el jueves, 27 de agosto, a partir de las 9, para continuar el análisis del proyecto que establece Régimen para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado.



Las comisiones ya mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales, entidades ecologistas y la Mesa de Enlace. Volverán a reunirse esta semana de manera no presencial, debido a la pandemia de coronavirus.



La iniciativa que el Ejecutivo provincial giró al Senado apunta a "establecer un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica".



El mismo generó fuertes críticas de las entidades ecologistas que lo consideraron "inviable". "No estamos para nada de acuerdo.", afirmó a APFDigital la representante del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia. "Nos podrán convocar y podremos discutir, pero una ley de estas características para nosotros es inviable".



La Mesa de Enlace, por su parte, propuso modificaciones al proyecto y pidió que se dé "participación real de los verdaderos protagonistas, de los que viven en las islas y producen en ellas". (APFDigital)