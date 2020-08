Arranca una semana clave para la reforma judicial: La oposición votará en contra

Críticas

Esta será una semana muy intensa en el Congreso. El senado deberá tratar este jueves la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández, un proyecto que la oposición rechaza de lleno, en primer lugar, por el momento elegido para implementarla: una crisis social y económica sin precedentes por la pandemia y los cimbronazos de cuarentena.Es claro que Juntos por el Cambio sospecha de las verdaderas intenciones en la iniciativa oficialista que, según el Presidente, persigue un propósito noble: mejorar la administración de Justicia en la Argentina. Para la principal fuerza opositora, en cambio, esconde deseos de impunidad, atropellos y presiones a la prensa.Y la oposición no anda con vueltas. Los legisladores de la oposición le reiteraron el pedido al Presidente para que retire el proyecto antes de que llegue a tablas, tras la masiva manifestación del 17A.El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, afirmó que "cada día que pasa, el pronunciamiento de la política, la sociedad y los empresarios es adversa a la aceleración de un proyecto que pomposamente se llama reforma judicial".En declaraciones radiales, el cordobés advirtió que la Casa Rosada "se empecina en convertir al país en el Triángulo de las Bermudas entre Vicentín, la reforma judicial y esta autocensura al periodismo", en alusión al inciso que establece que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura si reciben "presiones" de "poderes mediáticos".En ese sentido, el referente de la UCR afirmó que el jefe de Estado "ha desordenado las prioridades de la Argentina" y le envió un mensaje: "Retire el proyecto, salga del nivel de tensión política y arranque de cero, buscando los consensos necesarios, estableciendo las prioridades del país".Al ser consultado sobre cómo prevé que sea el tratamiento de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el dirigente opositor afirmó que ve "muy difícil" que la iniciativa sea aprobada en ese cuerpo legislativo."Estamos lejísimos de que suceda en Diputados lo que va a pasar en el Senado", estimó el cordobés.En tanto, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez remarcó que los gobernadores de Juntos por el Cambio "no van a ceder" para que se apruebe la reforma judicial, ya que subrayó que la iniciativa "van al corazón propio de la democracia"."En el Senado el kirchnerismo tiene quorum propio, por lo cual vamos a asistir a la sesión para dejar en claro cada uno de los puntos que muestran que es la peor de las propuestas que podrían haber hecho. Es una intervención a la Justicia, no una reforma. Tiene vicios de inconstitucionalidad", sostuvo la legisladora tucumana.La dirigente radical señaló que el espacio opositor "va a decir que no a la reforma"."En Diputados vamos a tratar de que no lleguen al quorum. Acá se juega la república. Estamos mucho más allá de dos pesos con cincuenta que puedan ofrecerle a una provincia", indicó la norteña.En ese sentido, Elías de Pérez se quejó de la decisión del Gobierno de postergar las deudas que las provincias mantienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, en medio de la discusión por la reforma judicial, publicó"Lamentablemente, el FGS seguirá siendo la caja de la política. No vamos a ceder a presión. Nuestros gobernadores son, ante todo, demócratas y saben que esa ley va al corazón propio de la democracia", subrayó la tucumana.Después del masivo banderazo del 17 de agosto, se convoca desde redes sociales a una nueva movilización contra el Gobierno: militantes del sector más duro de Juntos por el Cambio llaman a marchar al Congreso.Incluso, algunos mensajes llaman a un acampe para el miércoles a las 16, que se extendería hasta el viernes al mediodía.